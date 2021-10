Fußball-Weltmeisterschaft

11:28 Uhr

WM 2022: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft

Noch ist nicht klar, wann Bundestrainer Hansi Flick den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2022 in Katar bekanntgeben wird.

Die Fußball-WM 2022 findet im Winter in Katar statt. Mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick soll im Idealfall der Titel für Deutschland her. Mit welchem Kader der Bundestrainer das erreichen will, lesen Sie hier.