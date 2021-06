Niederlande gegen Deutschland: So sehen Sie das Halbfinale der U21-EM 2021

Im Halbfinale der U21-Fußball-Europameisterschaft trifft Deutschland heute auf die Niederlande. So sehen Sie das Spiel im Fernsehen oder Live-Stream.

Beim Halbfinale der U21-EM 2021 wird das Spiel Niederlande gegen Deutschland live im Free-TV und Online-Stream gezeigt. Welcher Sender übernimmt die Übertragung? Hier gibt es alle Infos.

Deutschland hatte sich nur knapp in das Halbfinale der U21-Fußball-Europameisterschaft gekämpft: Im Viertelfinale gegen Dänemark schaffte die deutsche U21-Nationalmannschaft erst in der 88. Minute den Ausgleich zum 1:1 durch Lukas Nmecha. In der Verlängerung gelang Jonathan Burkardt die kurzzeitige Führung, Dänemark verwandelte aber in der 108. Minute nach einem Foul einen Elfmeter zum 2:2. Dadurch wurde das Spiel im Elfmeterschießen entschieden - das Deutschland mit 6:5 gewann.

Damit steht das Team von Stefan Kuntz nun also im Halbfinale der U21-EM und spielt gegen die Niederlande. Hier folgen die Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Niederlande - Deutschland heute live im Free-TV und Gratis-Stream: Übertragung der U21-EM, Datum und Uhrzeit

Das Halbfinale der U21-EM findet am Donnerstag ab 21 Uhr in Ungarn statt. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick:

Partie: Niederlande - Deutschland , Halbfinale der U21-EM

- , der U21-EM Spieltag : Donnerstag, 3. Juni 2021

: Donnerstag, 3. Juni 2021 Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Stadion: MOL Aréna Sóstó, Székesfehérvár ( Ungarn )

MOL Aréna Sóstó, ( ) Free-TV/ Fernsehen : ProSieben

: Online-Stream: Gratis-Stream auf ran.de

U21-Trainer Stefan Kuntz will mit Deutschland ins Finale der Europameisterschaft. Dafür muss das Spiel gegen die Niederlande gewonnen werden. Foto: Marton Monus, dpa (Archivbild)

Niederlande gegen Deutschland: Übertragung der U21-Fußball-EM 2021 heute im Fernsehen und Online-Stream

ProSieben hat die TV-Rechte an der U21-EM 2021 und zeigt sie unter der Fußballmarke "ran". Im Fernsehen laufen die Partien entweder auf ProSieben oder auf ProSieben Maxx - und das kostenlos.

Das Halbfinale Niederlande gegen Deutschland ist auf dem Hauptsender ProSieben zu sehen. Die Übertragung mit der Vorberichterstattung beginnt um 20.30 Uhr, bevor um 21 Uhr der Anstoß ist.

Außerdem bietet der Sender einen Live-Stream über ran.de an. Hier auf dieser Website sind damit alle Spiele der U21-Europameisterschaft gratis zu sehen.

U21-EM 2021: Halbfinale Niederlande vs. Deutschland und Spanien vs. Portugal live im TV und Stream

Bevor am 3. Juni ab 21 Uhr das Spiel Niederlande vs. Deutschland ausgetragen wird, steht ab 18 Uhr das erste Halbfinale an. Dabei trifft Spanien auf Portugal.

Jubel bei Deutschland nach dem Sieg im Viertelfinale: Nun steht das Halbfinale gegen die Niederlande an. Im Finale würden Spanien oder Portugal warten. Foto: Marton Monus, dpa

Spanien hatte im Viertelfinale Kroatien mit einem 2:1 in der Verlängerung besiegt. Auch Portugal musste in die Verlängerung, schoss dort aber zwei Tore zum Endstand von 5:3 gegen Italien.

Am Donnerstag um 18 Uhr wird das Halbfinale Spanien - Portugal live im TV und Stream bei ProSieben Maxx und ran.de gezeigt. Die Vorberichterstattung beginnt schon um 17.30 Uhr.

In dem Spiel wird der erste Finalist ermittelt. Welche Mannschaft folgt, lässt sich dann beim zweiten Halbfinale Niederlande - Deutschland live verfolgen. Sollte die deutsche Mannschaft gewinnen, steht für das Team das Finale der U21-EM gegen Spanien oder Portugal am 6. Juni ab 21 Uhr in Ljubljana an.

