Übertragung der EM 2021: So sehen Sie heute Polen gegen die Slowakei im TV oder Live-Stream

Polen gegen die Slowakei im Free-TV und Live-Stream: Hier gibt es die Infos zur Übertragung heute. Im ersten Spiel der Gruppe E bei der Europameisterschaft 2021 treffen im Juni die beiden Nachbarländer aufeinander. In diesem Jahr findet das Turnier nicht in einem Land statt, sondern wird in verschiedenen Städten in ganz Europa ausgetragen. Einen weiteren Übertragungsort der EM 21 stellt die Stadt Baku in Aserbaidschan dar.

Wird das Spiel im TV und im Gratis-Stream zu sehen sein? Welcher Sender überträgt das Spiel – ARD oder ZDF? In diesem Artikel verraten wir Ihnen alles, was Sie zur Übertragung sowie zu Datum und Uhrzeit des EM-Gruppenspiels wissen müssen.

Das Spiel zwischen Polen und der Slowakei wird es im Free-TV und Gratis-Online-Stream zu sehen geben. Welcher Sender überträgt die EM-Begegnung? Hier finden Sie alle Infos zum Spiel auf einen Blick:

Spiel: Polen – Slowakei , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

Polen – , Gruppenphase der 2021 Datum: 14. Juni 2021

14. Juni 2021 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Gazprom Arena, St. Petersburg

Arena, Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream der ARD

live im Free-TV und Gratis-Stream der Gruppe: E

Wenn Sie das Spiel Polen vs. Slowakei online im Live-Stream sehen möchten, gelangen Sie hier direkt zur Seite der ARD.

Polen gegen die Slowakei live: Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Online-Stream

Bei der diesjährigen Europameisterschaft werden insgesamt zehn Spiele exklusiv im TV und Stream bei MagentaTV der Telekom zu sehen sein – und damit nur im Pay-TV. Dazu gehört jedoch nicht das Spiel zwischen Polen und der Slowakei. Dieses und alle weiteren Spiele des Turniers, die nicht auf MagentaTV übertragen werden, wird es im Free-TV in der ARD oder im ZDF zu sehen geben. Welche Spiele die jeweiligen Sender im Achtel-, Viertel- und Halbfinale übertragen, steht bisher noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass das Finale am 11. Juli 2021 im ZDF übertragen wird.

Alle Spiele, die in der ARD zu sehen sein werden, finden Sie hier im Überblick:

Türkei – Italien (11. Juni 2021)

– (11. Juni 2021) England – Kroatien (13. Juni 2021)

– (13. Juni 2021) Österreich – Nordmazedonien (13. Juni 2021)

– (13. Juni 2021) Polen – Slowakei (14. Juni 2021)

(14. Juni 2021) Türkei – Wales (16. Juni 2021)

– Wales (16. Juni 2021) Ungarn – Frankreich (19. Juni 2021)

– (19. Juni 2021) Portugal – Deutschland (19. Juni 2021)

– (19. Juni 2021) Spanien – Polen (19. Juni 2021)

Bei späteren Terminen steht noch nicht fest, welcher Sender die Übertragung übernimmt. Hier finden Sie die Informationen zur Übertragung von allen Spielen: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Polen – Slowakei: Bilanz bisheriger Spiele

Die beiden Nationalmannschaften trafen bisher acht Mal aufeinander. Erstmals begegneten sich die Teams während der Qualifikationsphase der Europameisterschaft 1995, wo beide Mannschaften jeweils eine Partie für sich entscheiden konnten. Insgesamt konnte die Slowakei bisher vier Siege für sich verbuchen, drei Spiele gewann Polen und einmal trennten sich die Nationalteams unentschieden. (AZ)

