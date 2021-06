Übertragung der EM 2021: So sehen Sie heute Spanien - Schweden im TV oder Live-Stream

Spanien tritt bei der Fußball-EM 2021 heute gegen Schweden an. Gibt es das Spiel im Free-TV zu sehen? Alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

Spanien gegen Schweden live im TV und Stream: Hier erfahren Sie, wie die Übertragung heute bei der Fußball-EM 2021 abläuft.

In diesem Jahr werden die einzelnen Spiele nicht in einem Gastgeberland, sondern in unterschiedlichen Städten in ganz Europa stattfinden.

Wird das Spiel Spanien – Schweden im TV und im Gratis-Stream zu sehen sein? Welcher TV-Sender überträgt das Spiel – ARD oder ZDF? In diesem Artikel verraten wir Ihnen alle wichtigen Informationen, die Sie zur Übertragung wissen müssen.

Spanien – Schweden live im Free-TV und Gratis-Stream: Übertragung heute

Das Gruppenspiel zwischen Spanien und Schweden kann von Zuschauern sowohl im Free-TV, als auch per Gratis-Online-Stream verfolgt werden.

Spiel: Spanien – Schweden, Gruppenphase der Fußball-EM 2021

– Schweden, Gruppenphase der 2021 Datum: 14. Juni 2021

14. Juni 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Olympiastadion, Sevilla

Olympiastadion, Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream des ZDF

live im Free-TV und Gratis-Stream des Gruppe: E

Spanien – Schweden live im TV: Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Online-Stream

Nicht alle Spiele der diesjährigen Fußball-EM können gratis im Free-TV abgerufen werden. Insgesamt 10 Spiele werden exklusiv bei bei Magenta-TV der Telekom zu sehen sein. Dieser Service ist allerdings kostenpflichtig.

Alle weiteren Spiele, so auch das Spiel zwischen Spanien und Schweden, werden von der ARD oder dem ZDF übertragen. Das sind die Gruppenspiele, die neben dem Spiel Spanien vs. Schweden im ZDF zu sehen sein werden:

Belgien – Russland ( ZDF , 12. Juni)

– ( , 12. Juni) Spanien – Schweden ( ZDF , 14. Juni)

– Schweden ( , 14. Juni) Ungarn – Portugal ( ZDF , 15. Juni)

– ( , 15. Juni) Ukraine – Nordmazedonien ( ZDF , 17. Juni)

– ( , 17. Juni) Dänemark – Belgien ( ZDF , 17. Juni)

– ( , 17. Juni) Niederlande – Österreich ( ZDF , 17. Juni)

– ( , 17. Juni) Kroatien – Tschechien ( ZDF , 18. Juni)

– ( , 18. Juni) England – Schottland ( ZDF , 18. Juni)

Auch das Finale der EM wird im ZDF übertragen. Welcher Sender die Ausstrahlung von Achtel-, Viertel- und Halbfinale übernehmen wird, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben. Weitere Infos zur Übertragung erhalten Sie hier: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Spanien – Schweden im direkten Vergleich

15 Mal trafen die beiden Mannschaften bereits aufeinander. Im direkten Vergleich zwischen den Teams hat Spanien deutlich die Nase vorn. Mit insgesamt sieben Siegen gegen die Skandinavier gehen die Spanier als klarer Favorit in ihre erste EM-Begegnung. Fünf Mal trennten sich die beiden mit einem Unentschieden, nur drei Mal konnten die Schweden den dreifachen Europameister besiegen. (AZ)

Mehr Infos zur EM:

