2G bei Sport-Events: So reagieren FCA und AEV auf die Regeln

Plus Beim Heimspiel des FC Augsburg gegen den FC Bayern ist die WWK-Arena wohl ausverkauft. Warum die Lage für die Augsburger Panther weitaus schwieriger ist.

Vor einem Jahr und zehn Monaten war die Augsburger Fußballarena letztmals ausverkauft. Wenn der FC Augsburg am Freitag den FC Bayern München empfängt (20.30 Uhr/DAZN), wird das wohl nach langer Zeit wieder der Fall sein. Am Montag teilte der Bundesligist mit, er werde die Plätze mit eingeschränkter Sicht für den Vorverkauf freigeben. Ein Zeichen dafür, dass alle anderen Kategorien fast vollkommen vergeben sind.