Wegen Corona: Play-offs der DEL stehen auf der Kippe

Können die Play-offs trotz des Corona-Virus stattfinden? Das ist alles andere als sicher. Sogar eine komplette Absage der Finalrunde scheint möglich.

Von Milan Sako

In Augsburg beendete Trainer Tray Tuomie kurz nach 11 Uhr am Vormittag das Training im Curt-Frenzel-Stadion und schwor seine Mannschaft auf das Duell der ersten Play-off-Runde ein. Am Mittwoch sollen die AEV-Profis beim ERC Ingolstadt im ersten Match der best-of-three-Serie in Ingolstadt antreten. "Wir stellen uns darauf ein, dass wir spielen. Alles andere blenden wir aus, weil wir es nicht beeinflussen können", sagte der Coach der Augsburger Panther.

Doch es ist im Augenblick fraglich, wie und ob überhaupt gespielt wird. Am Dienstagnachmittag will die Deutsche Eishockey-Liga entscheiden, wie es weitergeht. Die drei Optionen: mit den Play-offs wie geplant, mit Geisterspielen ohne Zuschauer oder sogar eine komplette Absage der k.o.-Runde erscheint als Möglichkeit.

Es gebe noch keine "finale" Entscheidung, teilte ein Sprecher der Liga am Dienstag mit: "Wir bewerten die Situation heute gemeinsam mit den Klubs." Als ein mögliches Szenario ist nicht auszuschließen, dass die Saison um die deutsche Eishockey-Meisterschaft vorzeitig abgebrochen und Hauptrundensieger EHC Red Bull München zum Meister erklärt wird.

In der DEL sind die Vereine stark von den Zuschauer-Einnahmen abhängig

Denn anders als die Fußball-Bundesligisten sind die DEL-Klubs sehr stark von den Zuschauer-Einnahmen abhängig. Die Ausgaben für das spielende Personal, dass sich die Play-off-Teilnahme in den Verträgen extra vergüten lässt, würden jedoch bleiben. Die Infrastruktur in den Stadien müsste auf für Geisterspiele zur Verfügung gestellt werden. Den Ausgaben stünden keine Einnahmen gegenüber, die Klubs würden in existenzielle Finanznöte geraten.

In der Fußball-Bundesliga findet beispielsweise das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und den FC Schalke 04 vor leeren Zuschauerrängen statt. Doch gerade bei Spitzenklubs wie dem BVB oder dem FC Bayern München machen die Zuschauereinnahmen nur einen verschwindend geringen Teil am Gesamtbudget aus. Schön für die Optik, wenn die Tribünen gefüllt sind. Aber wirklich angewiesen ist Bayern München auf die Einnahmen aus dem Ticketverkauf nicht.

"Wenn wir nicht spielen dürfen, dürfen wir nicht spielen", sagte Geschäftsführer Gernot Tripcke in der Eishockey News (Dienstag): "Einen Meister werden wir schon küren." Die DEL werde sich "allen Anordnungen der Behörden fügen". Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte empfohlen, Veranstaltungen ab einer Größe von 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis auf weiteres abzusagen. (mit dpa)

