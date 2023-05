Die NBA erwartet das Jahrhunderttalent Victor Wembanyama

Aus Frankreich zieht es den 2,19 Meter großen Victor Wembanyama in die amerikanische Basketball-Profiliga NBA. Der Hype ist gigantisch.

Diese Geschichte handelt von einem jungen Mann, dessen stattliche Körpergröße jedem sofort ins Auge sticht. 2,19 Meter misst der 19-jährige Franzose Victor Wembanyama vom Scheitel bis zur Sohle. Er ist, so sagen Experten, ein Jahrhunderttalent in Sachen Basketball. Klar, dass es den jungen Mann in die nordamerikanische Profiliga NBA zieht. Dorthin, wo die besten Spieler der Welt spielen, weil dort die höchsten Gehälter gezahlt werden. Doch anders als im europäisch dominierten Fußball, wo der, der am meisten zahlt, auch den Zuschlag bekommt, entscheiden in der NBA eine Mischung aus Misserfolg und Glück darüber, wer die besten Talente eines Jahrgangs unter Vertrag nehmen darf. Die Rede ist vom "Draft".

Anders als in der Fußball-Bundesliga sind in der NBA die Gehälter öffentlich

Während es in der Fußball-Bundesliga ein starkes Gefälle zwischen den Top-Klubs und den unteren Tabellenregionen gibt, sind die großen amerikanischen Profiligen darauf ausgelegt, möglichst gleichmäßig besetzt zu sein. Einen FC Bayern, der regelmäßig die Liga dominiert und Meister wird, soll es dort idealerweise nicht geben. Eine Maßnahme, um das zu erreichen, ist, dass die am schlechtesten platzierten Teams der Hauptrunde sich als Erstes unter den Talenten des nächsten Jahrgangs bedienen dürfen. Das allerdings hatte zur Folge, dass schlechte Teams (ohne Play-off-Chancen) gegen Ende der Saison plötzlich noch schlechter spielten als ohnehin schon. 1985 führte die NBA deshalb zusätzlich eine Art Lotterie ein. Die 14 Teams, die die Play-offs verpasst haben, sind im Topf. Allerdings haben die drei allerschlechtesten die höchsten Wahrscheinlichkeiten (14 Prozent) darauf, den ersten Pick, also die erste Auswahlmöglichkeit, zugelost zu bekommen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Die Lotterie stand unter besonderer Beobachtung

An dieser Stelle kommt Victor Wembanyama ins Spiel. Ihn wollen alle NBA-Klubs verpflichten, weswegen die Draft Lottery in diesem Jahr unter besonderer Beobachtung stand. Die Los-Fee bescherte den San Antonio Spurs das Recht auf den ersten Pick. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden sie sich die Dienste von Wembanyama sichern. Um den ist in den USA ein gigantischer Hype entstanden. Jahrhunderttalent ist noch eines der dezenteren Schlagworte, die den 19-Jährigen seit einiger Zeit begleiten. Wahlweise wird er in den für Zurückhaltung nicht unbedingt bekannten US-Medien auch als Alien, Wunderkind oder Magisches Einhorn bezeichnet

Und in der Tat sind dessen Eckdaten beeindruckend. Trotz seiner Körpergröße ist er schnell und beweglich. Mit einer Spannweite von 2,36 Meter (andere Quellen nennen gar 2,43 Meter) übertrifft er auch den legendären deutschen Schwimmer Michael Groß bei weitem. Der war wegen seiner langen Arme Albatros genannt worden, bringt es aber nur auf vergleichsweise bescheidene 2,13 Meter. Wembanyama nutzt seine Spannweite vor allem in der Defensive. An ihm ist kaum ein Vorbeikommen.

In der Offensive kann Wembanyama (fast) alles

Ungewöhnlich an Wembanyama ist auch seine Spielweise in der Offensive. Denn normalerweise tummeln sich Spieler seiner Größe gerne als Center unter dem Ring. Wembanyama dagegen spielt meist als Power Forward deutlich flexibler und verfügt über einen präzisen Wurf. Durch seine Körpergröße ist er dabei kaum zu blocken. Mit 105 Kilo ist er vergleichsweise leicht und flink - daran ändert auch Schuhgröße 56 nichts. Manche Kritiker sagen allerdings, dass der junge Mann in der NBA noch ein bisschen an Muskelmasse zulegen müsse, um sich auch gegen die teils deutlich athletischeren Abwehrspezialisten seiner Körpergröße durchsetzen zu können.

Lesen Sie dazu auch

Bisher spielte Wembanyama, der aus einem Pariser Vorort stammt, in der ersten französischen Liga. Am 22. Juni findet in den USA der Draft statt. Das texanische San Antonio dürfte die neue Heimat von Wembanyama werden. Vorfreude und Respekt sind in der Liga gleichermaßen groß. LeBron James, seit kurzem der erfolgreichste Punktesammler aller Zeiten in der NBA, schwärmte bereits: „Niemand hat jemals jemanden gesehen, der so groß ist wie er und sich so leichtfüßig und anmutig auf dem Platz bewegt.“ Und sein Teamkollege, der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder sagte: "Er ist einzigartig. Er hat die Größe, die Skills, kann dribbeln, kann werfen. Das haben wir im Endeffekt noch nie gesehen, so wie er ist.“