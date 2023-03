Manches erinnert bei Ratiopharm Ulm an ein tolles Jahr

Plus Auch in der Saison 2015/16 startete Ulm schwach, dann kamen zwei neue Spieler und die Reise ging sehr weit. Diesmal muss zuerst das Nahziel Play-offs erreicht werden.

Geschäftsführer Thomas Stoll ist es immerhin eine Erwähnung bei Twitter wert: Ratiopharm Ulm hat vor etwas mehr als einer Woche in Würzburg in der Basketball-Bundesliga den elften Sieg dieser Saison eingefahren, der Klassenerhalt ist damit rechnerisch unter Dach und Fach. Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, aber man darf es durchaus einmal feststellen. Eine Reihe von Fans sah schließlich ihre Mannschaft im Verlauf des schwachen Saisonstarts im Kampf um den Klassenerhalt, einige von ihnen bezweifelten, dass Ulm diesen erfolgreich bestehen würde.