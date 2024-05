Champions League Finale 2023/24: Übertragung im Free-TV und Stream

Im Juni steht das Finale der Champions League Saison 23/24 an. Alle Infos rund um Teams, Übertragung im Free-TV, Termin sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

In der Bundesliga-Saison 23/24 ist das letzte Wort bereits gesprochen: Bayer Leverkusen ist Deutscher Meister. Nach elf Meistertiteln in Folge hat den Rekordmeister Bayern München endlich ein anderes Team abgelöst. Die Münchner haben in der aktuellen Saison zwar keine Chancen mehr auf eine nationale Trophäe, allerdings kann sich der FC Bayern noch den Titel in der Königsklasse sichern. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel steht gemeinsam mit Borussia Dortmund als einer von zwei deutschen Vertretern im Halbfinale der Champions League 23/24.

Im Halbfinale sind neben Bayern München noch zwei weitere Rekordmeister vertreten: Für Frankreich läuft Paris St. Germain auf und aus Spanien geht Real Madrid ins Rennen. Doch die Königlichen aus Madrid stellen nicht nur national Rekorde auf - auch in der Champions-League-Rangliste hat Real mit großem Abstand die Nase vorn. Mit 14 Titeln haben die Spanier doppelt so viele Trophäen nach Hause geholt wie der zweitplatzierte AC Mailand. Wer kann sich diesmal den Sieg im Finale der Champions League sichern? Wann findet das Endspiel statt und wo kann man es live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum CL-Finale 23/24 haben wir hier für Sie.

Champions League Finale 2024: Termin - Wann und wo findet das Endspiel statt?

Das Finale der Champions League wird am 1. Juni 2024 im Wembley Stadium in London statt. Der Anpfiff erfolgt wie immer um 21 Uhr. Das Stadion in der englischen Hauptstadt ist mit dem Finale in der Saison 23/24 zum dritten Mal der Austragungsort des Endspiels. Im kommenden Jahr findet das Finale in Deutschland in der Münchner Allianz Arena statt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Champions League Finale live im Free-TV und Stream: Übertragung des Endspiels 2024

Für die Übertragung der Champions-League-Saison 23/24 waren bisher die beiden Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und DAZN zuständig. Während es beim Streamingdienst von Amazon an jedem Dienstag immer ein Topspiel mit deutscher Beteiligung zu sehen gab, war DAZN für die Übertragung der übrigen Begegnungen zuständig. Im Free-TV gab es bisher keine CL-Spiele in voller Länge zu sehen. Das ändert sich mit dem Finale: Das Endspiel wird am Samstag, dem 1. Juni 2024, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen des ZDF zu sehen sein. Die TV-Übertragung beginnt bereits um 19.20 Uhr mit dem "Champions-League-Magazin", das von Jochen Breyer moderiert wird. Es folgt die Reportage "Das Spiel um Milliarden – der Ausverkauf des europäischen Fußballs", bevor es um 19.35 mit der Live-Berichterstattung aus Wembley weitergeht. Neben der TV-Übertragung zeigt das ZDF die Begegnung auch im hauseigenen Live-Stream.

Alle Infos zur Übertragung des Champions League Finales 23/24 im Überblick:

Spiel: Finale der Champions League 23/24

Finale der 23/24 Datum: Samstag, 1. Juni 2024

Samstag, 1. Juni 2024 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Wembley Stadium , London

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Teams im CL-Finale: Welche Mannschaften haben eine Chance auf den Titel?

Vier Mannschaften kämpfen im Halbfinale um den Einzug ins Finale der Königsklasse. Hier einige Eckdaten zu den Teams:

Bayern München

Trainer: Thomas Tuchel

Meistertitel : 33

33 CL-Titel: 6

6 Finalteilnahmen : 11

Borussia Dortmund

Trainer: Edin Terzić

Edin Terzić Meistertitel : 8

8 CL-Titel: 1

1 Finalteilnahmen : 2

Real Madrid

Trainer: Carlo Ancelotti

Meistertitel : 35

35 CL-Titel: 14

14 Finalteilnahmen : 17

Paris St. Germain

Trainer: Luis Enrique

Meistertitel : 11

11 CL-Titel: -

- Finalteilnahmen : 1

Das Finale der Champions League 23/24 im Live-Ticker: Highlights, Tore und Karten

Wenn Sie das Finale trotz der Übertragung im Free-TV nicht live vor dem Fernseher verfolgen können oder möchten, dann haben wir eine Alternative für Sie: unseren Live-Ticker. Der Ticker informiert Sie über alle Tore und Highlights des Spiels - so verpassen Sie keine Karten, Fouls und Auswechslungen. Vor dem Start des CL-Finales werden Sie auch über die Aufstellung der beiden Mannschaften informiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".