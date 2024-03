"EM könnte sofort beginnen": Pressestimmen zum Spiel Deutschland - Niederlande

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach dem Sieg gegen Frankreich auch die Niederlande bezwungen – und plötzlich entsteht "EM-Euphorie". Die Pressestimmen zum Spiel.

Nach dem Sieg gegen Frankreich am vergangenen Samstag hat die deutsche Nationalmannschaft 80 Tage vor dem Eröffnungsspiel bei der Heim-EM auch den Test gegen die Niederlande gewonnen. Nach dem frühen Rückstand durch Joey Veerman (4. Minute) hatte der Stuttgarter Maximilian Mittelstädt mit einem wunderschönen Distanzschuss unter die Latte schnell ausgeglichen (11.). Der eingewechselten Niclas Füllkrug (85.) erzielte mit der Schulter das verdiente Siegtor.

Deutschland - Niederlande: Pressestimmen aus Deutschland

"Füllkrugs Schulter lässt Deutschland spät jubeln – gegen die Niederlande bewies das DFB-Team nach einem frühen Rückstand Moral und drehte das Spiel spät." - Kicker

"Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die deutsche Nationalmannschaft macht den Traumstart ins EM-Jahr durch ein 2:1 (1:1) gegen die Niederlande perfekt." - Eurosport

"Das DFB-Team ringt auch die Niederlande nieder! Nach einem Premieren-Tor von Maximilian Mittelstädt trifft ein Joker kurios." - Sport1

"Nächster starker Auftritt! Deutschland erzwingt Sieg im Testspiel gegen die Niederlande." Spox

"Die deutsche Nationalmannschaft feiert gegen die Niederlande den zweiten Sieg in Folge. Und plötzlich entsteht rund um dieses Team, das seit Jahren gegen den Bedeutungsverlust ankämpft, EM-Euphorie." - Spiegel

"Schlechte Stimmung rund um die Nationalmannschaft? Das scheint lange her – nach dem 2:1 gegen die Niederlande und dem zweiten Sieg in vier Tagen könnte die EM sofort beginnen." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Dem Sieg gegen Frankreich folgt ein Sieg gegen die Niederlande. Die Nationalelf beweist beim 2:1 in Frankfurt, dass sie dank der Handgriffe von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Klasse und Substanz zurückgefunden hat." - Süddeutsche Zeitung

"Die deutsche Nationalmannschaft dreht nach dem Sieg gegen Frankreich einen 0:1-Rückstand gegen Holland noch in einen 2:1-Erfolg – die Heim-Europameisterschaft kann kommen!" - Bild

Pressestimmen zum Spiel Deutschland - Niederlande aus dem Ausland

"Ronald Koeman wird in den kommenden Wochen viel tüfteln müssen, um eine EM-Auswahl zu formen, die zumindest als Außenseiter um den EM-Titel nach Deutschland reisen kann. Wie schon gegen Schottland blieben die Niederländer auch in Deutschland weit von ihrer Topform entfernt." - De Telegraaf (Niederlande)

"Der starke Torhüter Verbruggen kann die niederländische Mannschaft nicht vor einer Niederlage gegen Deutschland bewahren." Eurosport (Niederlande)

"Das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden in Frankfurt endete mit einem „Geister“-Tor von Fullkrug, der nach Zuspiel von Toni Kroos nach einer Ecke mit einem Kopfball in der 85. Minute das Spiel entschied." - Marca (Spanien)

"Am Ende einer lebhaften Begegnung voller Chancen gewann Deutschland an diesem Dienstagabend in einem Freundschaftsspiel (2:1) gegen die Niederlande." - L-Equipe (Frankreich)

"Deutschland hat auch seinen zweiten Testspielschlager im EM-Jahr gewonnen. Der EURO-Gastgeber besiegte nach dem 2:0 über Frankreich die Niederlande am Dienstag in Frankfurt mit 2:1 und damit einen weiteren EM-Gruppengegner Österreichs." - Kronen Zeitung (Österreich)