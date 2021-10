AEV

vor 47 Min.

2G, 3G oder 3G plus: Welche Variante wählen die Augsburger Panther?

Plus Das Heimspiel der Panther am Sonntag gegen Nürnberg wird noch nach der 3G-Regelung abgewickelt. Wie es danach weitergeht, ist offen. Andere bayerische Klubs setzen schon auf 3G plus.

Von Andreas Kornes

Eine gute Stunde trainierten die Profis der Augsburger Panther am Donnerstagvormittag auf dem Eis, dann gingen die ersten Profis zurück in die Kabine. Nach einem gemeinsamen Mittagessen brach die Mannschaft mit dem Bus in Richtung Wolfsburg auf, wo an diesem Freitag (19 Uhr) das Auswärtsspiel gegen die dort ansässigen Grizzlys wartet. Diese haben sich auch unter ihrem neuen Trainer Mike Stewart, der von 2015 bis 2019 in Augsburg tätig war, gleich wieder in den höchsten Tabellenregionen eingenistet. Der deutsche Vizemeister hat nach neun Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Vor allem in der Defensive überzeugt Wolfsburg. In bislang 39 Unterzahlsituationen kassierte die Mannschaft erst einen Gegentreffer. Das hat auch damit zu tun, dass der statistisch beste Torwart der Deutschen Eishockeyliga ebenfalls in der VW-Stadt spielt. Dustin Strahlmeier bringt es in sechs Einsätzen auf eine Fangquote von stattlichen 96,6 Prozent.

