Ersatz für Mc Neill: Wade Bergman verstärkt die Augsburger Panther

Nach Chaostagen bei den Krefeld wechselt Wade Bergman nach zu den Augsburger Panthern. Gemeinsam mit Brady Lamb feierte der Verteidiger schon im College Erfolge.

Von Milan Sako

Jetzt ist es doch schnell gegangen. Rechtzeitig zum Trainingsauftakt am Dienstag im Curt-Frenzel-Stadion präsentieren die Augsburger Panther einen Neuzugang. Wade Bergman wechselt von den Krefeld Pinguinen nach Augsburg. Der AEV profitiert damit indirekt vom Chaos, das hinter den Kulissen der Rheinländer herrscht. Nach dem überraschenden Abgang von KEV-Trainer Glen Hanlon vor einigen Tagen entschied sich der Deutsch-Kanadier zu einem Wechsel in den Süden. Er ist zugleich der Ersatz für den kanadischen Verteidiger Patrick McNeill, der aus privaten Gründen nicht mehr nach Augsburg zurück gekehrt ist.

AEV-Neuzugang Wade Bergman wurde schon College-Meister mit Brady Lamb

Wade Bergman kam 2016 von Esbjerg Energy, mit denen er 2016 dänischer Meister wurde, zu den Fishtown Pinguins nach Bremerhaven. Nach zwei Jahren schloss sich der 30-Jährige den Grizzlys Wolfsburg an. Im Magentasport Cup spielte Bergmann im Trikot der Pinguine und steuerte zwei Vorlagen bei, doch nun wählte er die sichere Variante in Augsburg.

Bei den Augsburger Panthern trifft er auf einen Freund aus gemeinsamen College-Zeiten: Kapitän Brady Lamb. Beide verteidigten für die Universität von Minnesota-Duluth und gewannen 2011 mit ihrer Mannschaft die US-amerikanische College-Liga NCAA.

AEV-Coach Tray Tuomie freut sich auf den Neuzugang Wade Bergman. Bild: Siegfried Kerpf (Archiv)

Wade Bergman passt genau ins Beuteschema von AEV-Boss Lothar Sigl

Bergman, der in bisher 2013 DEL-Spielen 17 Tore und beachtliche 73 Assists verbuchte, entsprach genau dem Beuteschema von Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl und Tray Tuomie. „Speziell während der Pandemie war es uns wichtig, einen Spieler zu finden, der idealerweise bereits in Deutschland ist und zudem unsere Liga bestens kennt. Wade Bergman wird keine große Eingewöhnungszeit benötigen, das ist ein großer Vorteil“, sagt Coach Tuomie über den vorerst letzten Neuzugang, der die Nummer 47 erhält. Augsburg hat nun zwei Torhüter, acht Verteidiger und 13 Stürmer im Kader.

Augsburger Panther haben in der DEL noch sechs Importstellen offen

Ein weiteres Argument für den 1,75 Meter großen Verteidiger, der bereits mit seiner Familie in Augsburg eingetroffen ist, nennt der AEV-Coach: „Da er nicht unter das Ausländerkontingent fällt, haben wir rechnerisch noch sechs Importstellen für die Saison 2020/21 offen.“

Vorerst wollen die Panther jedoch mit dem bisherigen Kader starten. Das erste Testspiel steigt am 8. Dezember im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Straubing Tigers. DEL-Auftakt ist am 20. Dezember gegen den EHC Red Bull München. Das erste Heimspiel bestreitet der AEV am 22. Dezember gegen Schwenningen.

