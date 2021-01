17:51 Uhr

Vier Spiele, null Punkte: Die Panther sind noch nie schlechter gestartet

Plus Noch nie standen die Panther in ihrer DEL-Historie nach vier Spieltagen ohne einen Punkt da. Die Gründe sind vielfältig, der Zorn der Fans richtet sich gegen den Trainer.

Von Andreas Kornes

Es geschieht Historisches dieser Tage. Allerdings könnten sie im Lager der Augsburger Panther vermutlich gut und gerne darauf verzichten. Noch nie ist der Klub in seiner DEL-Geschichte nach dem vierten Spieltag ohne einen einzigen Zähler dagestanden. Vier Spiele, vier glatte Niederlagen. Kein Gnadenpunkt durch eine Verlängerung. Nichts. Wäre es eine normale Saison, hätte es im Curt-Frenzel-Stadion spätestens am vergangenen Sonntag ein Pfeifkonzert gegeben. 1:4 unterlag die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie den Nürnberg Ice Tigers. Zwar war den Panthern vor allem im ersten Drittel das Bemühen nicht abzusprechen, ganz im Gegenteil. Doch die Offensive hat weiterhin massive Ladehemmung und in der Defensive reiht sich ein Fehler an den anderen. Es knirscht in allen Mannschaftsteilen.

Der Frust der Panther-Fans entlädt sich in den sozialen Medien

Der Frust vieler Fans entlädt sich in den sozialen Medien. Als Schuldigen haben die meisten dort schon längst Trainer Tuomie ausgemacht. Nun hüte sich jeder davor, die Kommentarspalten bei Facebook, Twitter oder Instagram als reales Stimmungsbild zu interpretieren. Dort tummeln sich vor allem die mit starker Meinung und dem noch stärkeren Drang, diese auch mitzuteilen. Unübersehbar ist aber auch, dass sich nur sehr vereinzelt jemand dazu berufen fühlt, Tuomie in Schutz zu nehmen.

Der hat angesichts des Fehlstarts wenige Argumente. Profisport ist Ergebnissport. Und da sieht es miserabel aus. Waren die ersten Niederlagen gegen München (2:3) und Schwenningen (2:3) noch knapp, fielen die gegen Ingolstadt (1:5) und jetzt Nürnberg (1:4) deutlich aus. Vor allem in der Offensive passt noch viel zu wenig zusammen. Vieles bleibt Stückwerk. Es fehlt ein Erfolgserlebnis.

Der AEV hat mit einer Nachverpflichtung reagiert

Die Klub-Verantwortlichen haben mit der Nachverpflichtung des erfahrenen Stürmers Spencer Abbott zwar auf die Misere reagiert. Allerdings benötigt der Neuzugang noch Zeit, um sich in seinem neuen Team einzugewöhnen. Gegen Nürnberg zeigte er eine weitgehend unauffällige Premiere.

Es scheint, als habe der Sparkurs der Panther, die fünf Ausländerlizenzen nicht vergeben haben, massive Auswirkungen auf den sportlichen Erfolg. Dazu kommt, dass sie in der deutlich stärkeren Südgruppe spielen. Dort haben die anderen Teams auch in Zeiten knapper Kassen ihre Kader ordentlich aufgefüllt. Der ERC Ingolstadt zum Beispiel hat sich von Sportdirektor Larry Mitchell eine edle Mannschaft zusammen basteln lassen, die den Panthern im direkten Duell klar überlegen war. München und Mannheim sind finanziell auch inmitten der Corona-Krise weich gebettet und werden in diesem Jahr erneut den Meistertitel unter sich ausmachen. Dazu kommen Straubing, dass seine überragende Mannschaft aus dem Vorjahr zusammen halten konnte, und Schwenningen, das mal wieder einen Neuanfang gestartet hat – diesmal offenbar mit Erfolg.

Wut und Resignation bei den Panther-Fans

Unter den Panther-Fans hat sich neben viel Wut auch schon Resignation breit gemacht. Viele verweisen erleichtert darauf, dass die geplante Wiedereinführung des Abstiegs coronabedingt um ein Jahr verschoben wurde. Sie plädieren deshalb an Tuomie, in dieser Situation den jungen deutschen Spielern mehr Eiszeit zu geben. Zumindest diese Kritik lässt sich mit Zahlen untermauern, denn der Trainer hat in der Offensive bisher vor allem auf seine erfahrenen Kräfte vertraut. Spielmacher Drew LeBlanc stand am längsten auf dem Eis, durchschnittlich 21:16 Minuten. Marco Sternheimer dagegen brachte es bisher auf 13:38 Minuten. Ihm folgen Alex Lambacher (10:40), Samir Kharboutli (9:59), Maximilian Eisenmenger (9:58) und Dennis Miller (9:32).

Viel Zeit bleibt den Panthern nicht, sich von dem Fehlstart zu erholen. Bereits am Mittwoch gastieren sie in Straubing (20.30 Uhr). Mit einem Sieg dort würde zumindest die 0 aus der aktuellen Punktestatistik verschwinden.

Nur einmal waren die Augsburger Panther ähnlich erfolglos

Nur einmal sind die Panther ähnlich schlecht in eine Saison gestartet: 2006/2007. Damals hatte die Mannschaft von Trainer Paulin Bordeleau nach Niederlagen gegen die Hamburg Freezers (2:3), die Nürnberg Icetigers (3:4 nach Verlängerung), die Frankfurt Lions (2:4) und die Kölner Haie (1:2) einen mageren Punkt auf dem Konto. Es folgte ein 5:2-Sieg gegen: die Straubing Tigers. Zweimal Rainer Suchan, zweimal Jay Henderson und Arvids Rekis waren die Torschützen.

Den Fans gefiel die Situation damals ebenfalls gar nicht, viele blieben einfach zuhause. Gerade mal 2930 Unentwegte sahen den Sieg gegen Straubing im Curt-Frenzel-Stadion. Gerettet hat der die Saison übrigens nicht. Die Panther beendeten sie auf dem 13. und vorletzten Platz (48 Punkte). Schlechter war nur der EV Duisburg (35).

