Augsburger Panther

17:57 Uhr

Der drohende Abstieg ist für den AEV Endpunkt einer Negativentwicklung

Plus Die Augsburger Panther müssen abwarten, in welcher Liga sie demnächst spielen. Klar ist, dass die beendete Saison miserabel war. Die Gründe sind vielfältig – eine Analyse.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Es waren emotionale Szenen, die sich am Sonntagnachmittag in den Katakomben der Eishalle Frankfurt nach dem letzten Saisonspiel (3:4 n.V.) abspielten. Innige Umarmungen, Tränen, Abschiedsstimmung. Vermutlich endete in diesem Moment die ein oder andere Karriere. Denn die Mannschaft der Augsburger Panther wird in diesem Sommer einer Komplettrenovierung unterzogen – so viel ist klar, auch wenn noch längst nicht klar ist, in welcher Liga sie künftig spielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

