Augsburger Panther

vor 53 Min.

Der neue Panther-Trainer feiert seinen Einstand gegen München

Plus Der Trainer, die Mannschaft, die Saisonbilanz – in allen Punkten sind die Augsburger dem nächsten Gegner München unterlegen. Doch in einer Kategorie liegt der AEV vorne.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Münchens wahre Liebe – AEV. So singen es die Fans der Panther inbrünstig während der Duelle zwischen Augsburg und München. Die Rivalität wird gelebt. Ein Sieg gegen den EHC mag zwar auch nur drei Punkte auf der Habenseite bedeuten. Aber: Den Millionaros aus München, den Großkopferten aus der Landeshauptstadt, den mit Red-Bull-Millionen gepäppelten Klub zu bezwingen, schmeckt für die AEV-Anhänger besonders süß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen