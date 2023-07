Georg Zimmermann wirbt bei der Tour de France für die Augsburger Panther

Der Augsburger Radprofi begeistert bei der Tour de France - und verweist im Interview mit der ARD auch auf die Augsburger Panther. Die reagieren prompt.

Es ist bislang die Tour de France von Georg Zimmermann: Der Augsburger Radprofi überrascht ein ums andere Mal, ist zweitbester Deutscher in der Gesamtwertung und hätte beinahe sogar seinen ersten Etappensieg beim berühmtesten Radrennen der Welt verbucht. Bei der zehnten Etappe nach Issoire lag der 25-Jährige kurz vor dem Ende teilweise vorne, musste sich dann aber nur knapp dem Spanier Pello Bilbao geschlagen geben. Und nun brachte Zimmermann auch die Augsburger Panther bei der Tour de France groß raus.

Passiert ist das bei einem Interview, das ARD-Reporter Michael Antwerpes kürzlich mit dem Sportler führte. Die These von Antwerpes in Richtung Zimmermann: " Augsburg ist die Fuggerstadt, ist der FCA und ist jetzt Georg Zimmermann. Auch toll, oder?" Alle Fans der an dieser Stelle unerwähnten Augsburger Panther dürften an dieser Stelle einen emotionalen Bodycheck in Richtung Antwerpes vollführt haben - und wurden schon kurz darauf von Georg Zimmermann besänftigt. Der fügte an: "Und einen Erstligisten im Eishockey haben wir auch noch, den AEV." Auf den insistierenden Antwerpes hin, der Zimmermann als neuen Markenbotschafter der Stadt bezeichnete, gab sich der Radprofi cool: "Wenn Sie das sagen, nehme ich das gerne wahr."

Die Augsburger Panther zu Georg Zimmermann: "Bist jederzeit bei uns willkommen"

Ein klarer Fall eines PR-Volltreffers - und es dauerte nicht lange, bis die Augsburger Panther darauf reagierten. Auf sozialen Medien teilte der DEL-Klub den kurzen Clip und schrieb dazu: "Ein Augsburger Spitzensportler, der auch das Eishockey nicht vergisst! Lieber Georg Zimmermann, du bist jederzeit bei uns willkommen!" Zimmermann selbst antwortete via Instagram: "Wie sehen uns im Winter im Curt-Frenzel-Stadion" und dürfte damit endgültig ins Herz jedes AEV-Fans geradelt sein. Auf sozialen Medien lobten die AEV-Fans Zimmermann für seine Aussage, einer forderte sogar nicht ganz ernst: "Hängt sein Trikot unters Dach!" Eines dürfte nach dieser Tour de France klar sein: Auch wenn es (noch) nicht mit dem Etappensieg geklappt hat - selten hat ein Augsburger Radsportler derart schnell so viele Sympathien gewonnen.

