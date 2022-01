Augsburger Panther

vor 16 Min.

Schwierige Situation: AEV-Eigengewächs Marco Sternheimer will sich durchbeißen

Plus Marco Sternheimer durchlebt sportlich schwere Zeiten bei den Panthern. Trainer Pederson setzt ihn nur sporadisch ein. Auch die neue U23-Regelung ist nicht hilfreich.

Von Andreas Kornes

Der Spielplan der Deutschen Eishockeyliga ( DEL) hat inzwischen fast nichts mehr mit dem gemeinsam, der zu Beginn der Saison erstellt worden war. Die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus reißt riesige Lücken. Am Donnerstagabend meldeten die Grizzlys Wolfsburg, dass alle Spieler, Trainer und Betreuer in häusliche Isolation müssen, da mehrere Tests positiv waren. Das für Sonntag anberaumte Gastspiel in Augsburg wurde abgesagt. München und Iserlohn befinden sich ebenfalls in Quarantäne. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass die DEL all die ausgefallenen Spiele noch rechtzeitig nachholen kann, ehe im Mai die Play-offs beginnen sollen.

