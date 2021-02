vor 33 Min.

Daniel Pietta: Siegtreffer als perfekte Reaktion

Plus Ingolstadts Daniel Pietta bekommt im Heimspiel gegen Straubing einen Stockstich von Tigers-Stürmer Mitchell Heard verpasst. Im Penaltyschießen gibt er die sportliche Antwort und trifft als einziger Schütze zum 3:2-Sieg. DEL ermittelt nun gegen „Sünder“ Heard.

Von Dirk Sing

Daniel Pietta hat in seiner langen Eishockey-Karriere schon eine ganze Menge erlebt. Bei mittlerweile 800 DEL-Einsätzen – 792 davon bei „seinen“ Krefeld Pinguinen – wahrlich auch kein Wunder. Neben zahlreichen unvergesslichen Momenten gibt es freilich auch Augenblicke und Situationen, die der 34-Jährige am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen beziehungsweise ungeschehen machen würde.

Dass er beispielsweise die Geschehnisse bei der Vorbereitungspartie in Straubing (6. Dezember), als er nach einer „Affenarmgeste“ in Richtung des dunkelhäutigen Tigers-Verteidigers Sena Acolatse vom DEL-Disziplinarausschuss für neun Begegnungen gesperrt wurde, nicht zu seinen „Heldentaten“ zählt, hatte Pietta unter anderem im Exklusiv-Interview mit unserer Zeitung immer wieder betont.

Nachdem er das erste Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten in der DEL-Saison 2020/2021 somit von der Tribüne aus verfolgen musste, stand er fortan auf der „schwarzen Liste“ der Niederbayern sichtlich ganz oben. Neben verbalen Anfeindungen bekam Pietta auch die eine oder andere versteckte Nicklichkeit der Straubinger zu spüren. Ein „Racheakt“, der im Eishockey-Sport – egal, wie man dazu steht – nicht gerade unüblich ist.

Ingolstadts Daniel Pietta fälscht einen Bodie-Schuss zum 2:2-Ausgleich ab

Am Samstagabend beim vierten und letzten Match in der DEL-Hauptrunde fand das „Privatduell“ Straubing Tigers gegen Daniel Pietta jedoch eine neue Eskalationsstufe. Nachdem der Panther-Center in einem erneut hart umkämpften Derby zuerst 26 Sekunden vor der Schlusssirene einem Bodie-Schuss die entscheidende Richtungsänderung zum 2:2-Ausgleich gegeben (das erste Ingolstädter Tor war Kapitän Fabio Wagner bereits in der neunten Minute bei „Vier-gegen-Vier“ gelungen) und in der anschließenden Verlängerung eine Strafzeit gegen Chase Balisy wegen „hohen Stocks“ gezogen hatte (63.), fuhr er vom gegnerischen Drittel zurück zum eigenen Mannschaftsbereich. Auf Höhe der Tigers-Spielerbank bekam Pietta dann – wie die TV-Bilder klar beweisen – einen Stockstich von Mitchell Heard verpasst, wofür der Disziplinarausschuss der DEL am Sonntag ein Ermittlungsverfahren wehen unsportlichen Verhaltens gegen den Straubinger Angreifer einleitete.

Die Reaktion Piettas? Der gebürtige Krefelder tat das, was er am besten kann: Er gab die Antwort auf dem sportlichen Weg! Nachdem in der fünfminütigen Verlängerung kein Treffer mehr fiel, ging es – wie schon drei Tage zuvor, als die Panther mit 4:3 die Oberhand behalten hatten – ins Penaltyschießen. Und dort traf von sechs Schützen nur ein Einziger und sicherte damit seinem Team den begehrten Zusatzpunkt: Daniel Pietta!

ERCI-Coach Doug Shedden bedauert fehlende Zuschauer

„Es war erneut ein großartiges und umkämpftes Derby von beiden Mannschaften. Schade, dass auch heute keine Fans in der Halle waren. Das wäre mit Sicherheit eine großartige Atmosphäre gewesen“, meinte Ingolstadts Cheftrainer Doug Shedden, den freilich in erster Linie der späte 2:2-Ausgleich seiner Schützlinge glücklich und zufrieden stimmte. „Wenn ich auf die Aufeinandertreffen mit Straubing in den vergangenen Jahren zurückblicke, haben wir immer wieder Spiele in der Schlussphase aus der Hand gegeben und nahezu hergeschenkt. Daher bin ich froh, dass wir das Ganze heute einmal umdrehen und auf diese Art und Weise eine Begegnung gegen die Tigers gewinnen konnten – auch wenn wir insgesamt sicherlich nicht unsere beste Leistung gezeigt haben.“

Zur Stockstich-Attacke von der Straubinger Bank konnte beziehungsweise wollte sich Shedden („Ich muss mir das erst in der Video-Aufzeichnung anschauen.“) ebenso wie Daniel Pietta unmittelbar nach dem Match nicht äußern. Getreu dem Motto: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wobei der Ingolstädter Angreifer ja bereits zuvor auf dem Eis die sportliche Antwort darauf gegeben hatte.

ERC Ingolstadt: Garteig – Ellis, Bodie; Marshall, Wagner; Jobke, Quaas; Pruden – Palmu, Aubry, Kuffner; Simpson, Wohlgemuth, Höfflin; Feser, Pietta, DeFazio; Elsner, Soramies, Detsch – Tore: 1:0 Wagner (9./4-4), 1:1 Laganiere (47.), 1:2 Laganiere (59.), 2:2 Pietta (60./6-5), 3:2 Pietta (PS).

