Kapitän Fabio Wagner: Das "neue Gesicht" des ERC Ingolstadt

Plus Fabio Wagner ist drauf und dran, sich zum „neuen Gesicht“ des ERC Ingolstadt zu entwickeln. Im Interview spricht Wagner auch über das Derby am Donnerstag gegen München.

Von Dirk Sing

Wenn Doug Shedden über seinen Verteidiger Fabio Wagner spricht, gerät der Cheftrainer des ERC Ingolstadt regelrecht ins Schwärmen. „Ich kann über Wagi überhaupt nichts Negatives sagen. Er ist vielmehr ein Spieler, den sich jeder Coach wünscht“, so Shedden. Kurzum: Ein vorbildlicher Kapitän! „Fabio ist niemand, der in der Kabine groß das Wort ergreift und schlaue Reden hält. Er beeindruckt vielmehr mit seiner konstant guten Leistung auf dem Eis“, lobt Shedden den mittlerweile dienstältesten Panther.

Die Neuburger Rundschau hat sich vor dem oberbayerischen Derby am Donnerstag (18.30 Uhr) in der Saturn-Arena mit Wagner ausführlich unterhalten.

Herr Wagner, Sie haben mit dem ERC Ingolstadt am Sonntag in Schwenningen (3:2) zum ersten Mal auf der kleineren NHL-Eisfläche gespielt. Wie groß war die Umstellung?

Wagner: Es war definitiv eine gewaltige Umstellung. Ich denke, dass es für die Jungs, die aus Nordamerika kommen, sicherlich etwas einfacher war. Auch wenn gerade wir als Verteidiger erst einmal reinfinden mussten, hat es dennoch Spaß gemacht. Das Spiel wird dadurch intensiver und schneller beziehungsweise die Laufwege werden kürzer.

Worin liegen speziell für die Verteidiger die Hauptunterschiede zwischen der kleinen NHL- und der größeren europäischen Eisfläche?

Wagner: Man hält einfach mehr seine Position, orientiert sich mehr in Richtung Mitte und muss dadurch nicht ganz so viel laufen. Hinzu kommt, dass ein Schuss von der blauen Linie deutlich gefährlicher als auf der großen Eisfläche ist, da deutlich mehr Verkehr vor den jeweiligen Toren vorherrscht.

Schwenningen ist bekanntlich der einzige DEL-Standort, an dem auf NHL-Eis gespielt wird – was im Übrigen laut Statuten auch absolut zulässig ist. Dennoch mehren sich die Stimmen, die in diesem Fall von einem klaren Chancenvorteil beziehungsweise sogar von einer Art Wettbewerbsverzerrung sprechen. Wie schätzen Sie persönlich diese Situation ein?

Wagner: Klar, es kann sicherlich ein gewisser Vorteil für die Wild Wings sein, wenn sie daheim spielen. Nichtsdestotrotz gewöhnt man sich dennoch relativ schnell an die neuen Gegebenheiten. Letztlich ist Eishockey immer noch das gleiche Spiel – auch wenn sich die Größe der Eisflächen unterscheidet.

Ist es für Sie vorstellbar, dass in einigen Jahren auch in der DEL komplett auf „NHL-Eis“ gespielt wird?

Wagner: Ich denke, dass das auf alle Fälle früher oder später passieren wird. Die Olympischen Spiele und Weltmeisterschaften sollen ja künftig auch auf der kleinen Eisfläche ausgetragen werden. Daher bin ich überzeugt, dass das irgendwann auch bei uns der Standard sein wird. Wie gesagt, mir macht es Spaß, dort zu spielen, da die Partien deutlich intensiver sind. Von dem her wäre es aus Spielersicht auf alle Fälle eine gute Sache.

Mit dem 3:2-Erfolg in Schwenningen konnten die Panther gleich eine erfolgreiche „NHL-Premiere“ feiern und damit die „Mini-Ergebnis-Krise“ von zuvor vier Begegnungen ohne „Dreier“ beenden. Woran liegt es, dass sich Ihr Team zuletzt doch mehrfach schwergetan hat, eine gewisse Konstanz aufs Eis zu bringen? Haben sich die Gegner mittlerweile deutlich besser auf die Ingolstädter Spielweise eingestellt?

Wagner: In erster Linie liegt es an uns selbst, dass wir zuletzt etwas nachgelassen haben. Möglicherweise befinden wir uns in einem kleinen Loch, das während einer Saison eigentlich jede Mannschaft mal hat. Aber klar, wir müssen uns definitiv wieder steigern und dafür auf uns schauen. Was die anderen Teams machen, darauf haben wir ohnehin keinen Einfluss.

Ihre Mannschaft hat aus den ersten 18 Saisonpartien 33 Punkte geholt. Wie ordnen Sie den bisherigen Verlauf dieser Spielzeit ein?

Wagner: Am Anfang haben wir sicherlich sehr gut gespielt. Das war absolut positiv. Zuletzt jedoch haben wir wie bereits beschrieben – etwas nachgelassen. Das betrifft vor allem auch die Konstanz in unserem Spiel. Wenn es uns gelingt, diese wieder zu steigern und auch das Powerplay zu verbessern, sehe ich uns auf einem richtig guten Weg.

Seit dieser Saison tragen Sie das „C“ des Kapitäns auf der Brust. Was hat sich dadurch für Sie sowohl auf als auch neben der Eisfläche verändert?

Wagner: Eigentlich nicht sonderlich viel. In den vergangenen zwei Jahren hatte ich ja auch schon die Verantwortung des Assistenz-Kapitäns übertragen bekommen. Was sich im Grunde am meisten geändert hat: Ich spreche jetzt während einer Partie regelmäßig mit den Schiedsrichtern. Ansonsten bin ich der Gleiche geblieben. Wenn ich etwas zu sagen habe, mache ich das – wobei ich dies auch vorher schon immer getan habe.

Trotz Ihres noch jungen Alters von 25 Jahren sind Sie aktuell der dienstälteste Panther-Spieler (im Kader seit 2014). Wenn Sie die aktuelle Mannschaft mit ihren bisherigen Teams vergleichen: Wo würden Sie den ERCI der Saison 2020/2021 einordnen?

Wagner: Vom Potenzial und Talent her, würde ich unsere derzeitige Truppe mit der Vizemeister-Mannschaft aus der Saison 2014/2015 vergleichen. Wir haben nicht nur sehr gute Einzelspieler, sondern agieren auch als Team bereits hervorragend. Letztlich gilt es, weiter dranzubleiben, noch mehr Konstanz reinzubringen und uns nicht mit Spielen wie zuletzt gegen Straubing oder Schwenningen zufriedenzugeben.

Was auffällig ist: Bereits seit der Vorbereitung bilden Sie mit Ben Marshall ein Verteidiger-Duo. Was zeichnet diese Kombination aus, dass Sie von Beginn an derart gut funktioniert hat?

Wagner: Zum einen sitzen wir auch in der Kabine nebeneinander, sodass wir ziemlich schnell eine gute Chemie hatten. Zum anderen ist es ziemlich einfach, mit „Marshi“ zusammenzuspielen. Er transportiert die Scheibe sehr gut, kann sie erstklassig spielen und ist zudem ein ausgezeichneter Schlittschuhläufer. Wenn er nach vorne geht, sichere ich ihn ab – und umgekehrt. Bislang hat das in der Tat klasse funktioniert, auch wenn wir uns natürlich weiterhin steigern wollen.

Anfang dieser Woche hat die Deutsche Eishockey-Liga den zweiten Teil des Spielplans veröffentlicht. Dieser beinhaltet ausschließlich Partien gegen die Teams aus der Nord-Gruppe. Wie groß ist die Vorfreude, ab Mitte März endlich mal andere Gegner und Gesichter zu sehen?

Wagner: Das ist sicherlich eine super Sache. Man schätzt auf einmal wieder die langen Auswärtsfahrten mit dem Bus, die man in der Vergangenheit immer verflucht hat (lacht). Es ist auf alle Fälle ein sehr enger Spielplan, bei dem man unter anderem darauf hofft, das nicht noch mehr Verletzungen dazukommen beziehungsweise der eine oder andere angeschlagene Akteur wieder zurückkommt. Ansonsten steht eine möglichst schnelle Regeneration zwischen den Partien an erster Stelle. Viel Zeit für andere Dinge werden einem da nicht bleiben.

Am Donnerstag (18.30 Uhr) geht es in der Saturn-Arena nochmals gegen einen bekannten Gegner: RedBull München! Was hat Ihre Mannschaft in den beiden Duellen so gut gemacht, dass sie jeweils die Oberhand behalten konnte?

Wagner: Wir haben in beiden Spielen wohl mit unsere besten Saisonleistungen gezeigt. Gerade im zweiten Aufeinandertreffen war unser Defensiv-Verhalten überragend, während wir vorne eiskalt zugeschlagen haben. Zudem war unser Goalie Michael Garteig jeweils bärenstark. Nachdem wir in der jüngeren Vergangenheit gegen München eigentlich immer ganz gut ausgesehen haben, bin ich positiv gestimmt, dass uns das auch diesmal wieder gelingen wird.

ERC Ingolstadt in Kürze : Die Verletztenliste der Panther ist vor dem Heimspiel gegen München nicht wirklich kürzer geworden. Während der zuletzt pausierende Tim Wohlgemuth zumindest wieder zurückkehrt, muss Headcoach Doug Shedden nun auf Justin Feser (Unterkörperverletzung) verzichten. Hans Detsch, Wojciech Stachowiak und Simon Schütz standen bereits zuvor auf der Ausfallliste. Welcher Import-Spieler diesmal als überzähliger ausländischer Akteur auf die Tribüne muss (zuletzt in Bremerhaven traf es Louis-Marc Aubry), wollte Shedden indes nicht verraten.

