vor 38 Min.

Michael Garteig: “Wir Torhüter leben wie auf einer Insel"

Plus Mit der Verpflichtung von Goalie Michael Garteig scheint Sportdirektor Larry Mitchell ein absoluter Volltreffer gelungen zu sein. Der 29-jährige Kanadier führt aktuell die Torhüter-Statistiken in der DEL an. Am Dienstag gegen Nürnberg bekommt er eine Pause.

Von Dirk Sing

Obwohl der ERC Ingolstadt in der DEL-Saison 2020/2021 erst zwölf Begegnungen absolviert hat, lässt sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eine wichtige Erkenntnis ziehen: Mit der Verpflichtung von Michael Garteig scheint den Panthern ein echter Volltreffer gelungen zu sein. Sowohl in Sachen Gegentorschnitt (1,63) als auch Fangquote (94,06) führt der 29-jährige Kanadier die Torhüter-Statistik der Deutschen Eishockey-Liga an. Vor dem Heimspiel am Dienstag (20.30 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers, bei dem Garteig eine Verschnaufpause erhalten soll und von seinem jungen Kollegen Nico Daws ersetzt wird, haben wir uns mit dem derzeit überragenden ERCI-Goalie unterhalten.

Herr Garteig, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie soeben bei einem „historischen Ereignis“ dabei waren?

Garteig: (überlegt) Nein, überhaupt nicht. Können Sie mir verraten, um welches Ereignis es sich handelt?

Natürlich! Der ERC Ingolstadt hat seit fast fünf Jahren mal wieder ein Auswärtsspiel in Straubing gewonnen...

Garteig: (lacht) Dass der letzte Sieg wirklich schon so lange her ist, habe ich nicht gewusst. Ich habe im Vorfeld dieser Partie von den Jungs, die schon etwas länger hier sind, nur mitbekommen, dass Ingolstadt zuletzt wohl immer einige Probleme in Straubing hatte. Aber das ist Vergangenheit. Wir haben ein neues Jahr und ein neues, richtig gutes Team. Letztlich sollte man sich auf die Dinge konzentrieren, die man selbst beeinflussen kann, und nicht mehr groß zurückschauen. Das haben wir am Sonntag sehr gut gemacht und verdient gewonnen.

Die Panther haben vier der letzten fünf Partien siegreich gestaltet. Können Sie uns das aktuelle Erfolgsgeheimnis verraten?

Garteig: Wir haben uns nach einer kurzen Anlaufzeit gefunden und spielen jetzt immer besser zusammen – sei es die Torhüter, Verteidiger oder Stürmer! Die Art und Weise, wie wir zusammen auf dem Eis auftreten, macht es jedem Gegner schwer, Chancen gegen uns zu kreieren – was es natürlich auch mir wesentlich einfacher macht. In der Verteidigung stehen wir sehr kompakt und vorne machen wir unsere Tore. Das ist eigentlich die perfekte Kombination, um erfolgreich zu sein.

In den vergangenen fünf Begegnungen mussten Sie in der regulären Spielzeit insgesamt nur fünf Gegentreffer hinnehmen. Würden Sie sagen, dass das Team im bisherigen Saisonverlauf gerade im Defensiv-Verhalten den größten Entwicklungsschritt gemacht hat?

Garteig: Ja, definitiv! Unser Ziel ist es, den Puck möglichst oft und lange in unseren eigenen Reihen zu halten. Der Grund ist ganz einfach: So lange wir die Scheibe unter Kontrolle haben, kann der Gegner keine Tore schießen. Unser Abwehr-Verhalten beginnt bereits bei den Stürmern, die einen richtig guten Job machen. Das nimmt letztlich auch viel Druck von unseren Verteidigern und Torhütern. Hinzu kommt, dass jeder bereit ist, Schüsse zu blocken. Ehrlich gesagt, ist es schon verrückt, in was sich die Jungs da reinwerfen. Aber ja, die Defensive zählt bislang sicher zu unseren großen Stärken.

Einen großen Anteil daran haben freilich auch Sie selbst mit Ihren starken Leistungen. Mit wie viel Selbstvertrauen stehen Sie denn momentan zwischen den Pfosten?

Garteig: Nun, was meinen Torhüter-Job betrifft, bin ich eigentlich ohnehin jemand, der über ein relativ großes Selbstvertrauen verfügt. Ich habe es ja vor der Saison schon einmal gesagt: Mein Ziel ist es, dem Team möglichst in jeder Partie eine Chance zu geben, dieses zu gewinnen. Für mich gibt es letztlich auch keinen Unterschied zwischen Training und Spiel. Mein Anspruch ist es, jede Scheibe zu stoppen – egal wann und wo! Dass mir das derzeit ganz gut gelingt, freut mich in erster Linie für unsere Mannschaft.

Beim 8:0-Sieg am vergangenen Donnerstag haben Sie Ihren ersten Shutout im Panther-Dress gefeiert. Ist es nach wie vor etwas Besonderes, wenn man zum ersten Mal für seinen neuen Verein ohne Gegentreffer bleibt?

Garteig: Ja, definitiv! Grundsätzlich sind Shutouts ja ohnehin eher rar. Dennoch spekuliert man als Torhüter bei einem neuen Klub natürlich schon darauf und hofft, dass dieser möglichst früh kommt. Jetzt bin ich zumindest schon mal ganz froh darüber, dass dieses Thema abgeräumt ist. Viel wichtiger als ein Shutout, der letztlich so etwas wie ein schöner Bonus ist, war in diesem Fall allerdings die Tatsache, dass wir das Match gegen Nürnberg gewonnen haben.

Dennoch: Wie wichtig sind Ihnen persönlich Torhüter-Statistiken?

Garteig: Nun, ich versuche, mich damit nicht zu viel zu beschäftigen – wobei ich weiß, dass das in Deutschland ein großes Thema ist (lacht). Wenn ich auf dem Eis stehe, will ich einfach einen guten Job machen und nach Möglichkeit – wie bereits gesagt – jeden Puck abwehren. Wenn mir das gelingt, dann stimmen auch meine Statistiken automatisch.

Aufgrund der Corona-Pandemie finden die DEL-Partien in dieser Saison ohne Zuschauer statt. Vereinfacht das für Sie als Goalie die Kommunikation mit Ihren Vorderleuten?

Garteig: Um ehrlich zu sein, ist es schon ein Vorteil, ja. Man hört seine Mitspieler deutlich besser beziehungsweise ist es einfacher, Kommandos zu geben. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Natürlich vermisse ich die gewohnte Atmosphäre mit den Fans im Stadion sehr. Das ist ein elementarer Bestandteil des Eishockey-Sports. Nichtsdestotrotz müssen wir dennoch froh sein, in der momentanen Situation überhaupt spielen zu dürfen. Das ist ein Privileg, das es zu schätzen gilt.

Beim ERC Ingolstadt bilden Sie bekanntlich ein Torhüter-Duo mit Nico Daws. Wie würden Sie das Verhältnis untereinander beschreiben?

Garteig: Auch wenn es einen gewissen Altersunterschied zwischen uns gibt, verstehen wir uns sehr gut. Auch ich kann noch einiges von ihm lernen. Er ist ein toller Torhüter und sehr netter Junge, der definitiv eine große Zukunft vor sich hat. Das konnte er in den Spielen, die er bislang hier absolviert hat, auf alle Fälle schon zeigen.

Sehen Sie sich aufgrund Ihrer großen Erfahrung als eine Art Mentor für Nico Daws?

Garteig: Ich versuche definitiv, ihn so gut wie möglich zu unterstützen – sei es im Training oder Spiel. Ob er mich dann als Mentor annimmt, muss er selbst für sich entscheiden. Was das gegenseitige Unterstützen betrifft: Ich habe das eigentlich bei all meinen bisherigen Vereinen beziehungsweise Goalie-Kollegen so gehandhabt. Im Grunde leben wir Torhüter wie auf einer Insel. Da ist es wesentlich sinnvoller, zusammen als gegeneinander zu arbeiten.

Lassen Sie uns abschließend auf das Heimspiel am Dienstag (20.30 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers zu sprechen kommen. Wie schwer ist eine solche Partie – gerade auf mentaler Ebene – nach dem 8:0-Erfolg fünf Tage zuvor gegen den gleichen Gegner?

Garteig: Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir müssen uns ausschließlich auf das konzentrieren, was wir selbst beeinflussen können. Wir sollten uns keine Gedanken darüber machen, dass sich Nürnberg nach der deutlichen Niederlage revanchieren und sicherlich deutlich härter als zuletzt herauskommen möchte. Für uns gilt es, unser Spiel konsequent über 60 Minuten durchzuziehen – egal, wie der aktuelle Kontrahent heißt oder was in der Vergangenheit war.

Themen folgen