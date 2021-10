FCA wehrt sich - und scheitert erst im Elfmeterschießen

alles in allem muss man wirklich wieder sagen, dass das einfach zu wenig ist für die erste Fußball Bundesliga.



Die erste Halbzeit war wieder grauenvoll. Die zweite Hälfte war ein bisschen aufgebäumt aber letztendlich verlierst du mit solchen Leistungen in der Liga auch fast jedes Spiel. Unglaublich was aus diesem Verein geworden ist.



Ein Luthe hätte vielleicht die Elfmeter aufgrund seiner Spannweite gehalten. Alles in allem wieder nur eine Leistung, bei der am Ende wie so oft die letzten 3 Jahre nichts hängen bleibt am Ende.



Man darf gespannt sein, was am Sonntag geboten wird. Mit dieser Leistung verlierst du auch gegen Stuttgart. Ein Punkt ist in dieser prekären Lage viel zu wenig.

