Der FCA-Talk: Der Bénes-Deal als klare Absage für Rani Khedira

Am letzten Tag der Transferperiode holt der FC Augsburg mit László Bénes einen Mittelfeldspieler - das ist aus mehreren Gründen interessant.

Von Florian Eisele

Spielerisch bot der triste Auftritt des FC Augsburg bei Borussia Dortmund wenig Erhellendes: Nach der überraschenden Führung präsentierte sich die Mannschaft von Heiko Herrlich einmal mehr mutlos und ohne erkennbare Ideen für das Offensivspiel. "Es war eine sehr klare Geschichte, sie waren chancenlos", sagt Johannes Graf im FCA-Talk, der sich die Partie im Dortmunder Stadion angesehen hat.

Graf zieht ein hartes Fazit: "Vieles erinnert an den Fußball unter Dirk Schuster." Dieser wurde in Augsburg vor die Tür gesetzt, obwohl die Punkteausbeute in Ordnung war - die quasi nicht vorhandene Offensivstrategie wurde ihm aber zum Verhängnis. Zudem sei beim FCA nicht zu erkennen, dass sich die Mannschaft in ihrer Spielweise nicht an den Gegner anpasst, befindet Graf: "Alles ist auf Verteidigung und auf eine entscheidende Situation auslegegt."

László Bénes soll das Offensivspiel des FCA beleben

Vielleicht reifte auch deswegen die Erkenntnis bei den FCA-Verantwortlichen, doch nochmals auf dem Transfermarkt aktiv zu werden: László Bénes wurde am letzten Tag der Transferperiode von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Der slowakische Nationalspieler, der mit seiner Nationalmannschaft für die EM 2021 qualifiziert ist, will spielen und soll seine Qualitäten beim FCA einbringen. Graf erhofft sich von ihm Großes: "Es kann sein, dass er das spielerische Vakuum im FCA-Mittelfeld füllen kann."

Dass Bénes im zentralen Mittelfeld zuhause ist und dort sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden kann, ist ein klares Signal an das bestehende Personal: Ab jetzt gibt es mehr Konkurrenz. Vor allem das Offensivspiel des FCA könnte durch Benes belebt werden - ein Impuls, den die bisherigen Spieler auf dieser Position - Carlos Gruezo, Tobias Strobl oder Rani Khedira - nicht erbracht haben.

Vor allem an Khedira dürfte der Bénes-Transfer eine glasklare Ansage sein: Die Einsatzzeiten des 27-Jährigen sind dadurch nahezu auf null gesunken. Schon zuletzt saß der einstige unumstrittene Stammspieler nur noch auf der Bank - und blieb auch dort, als Heiko Herrlich in Dortmund statt ihm den 19-jährigen Tim Civeja für die Mittelfeld-Zentrale einwechselte. Trotz fünf Wechselspieler beim BVB kam Khedira nicht zum Einsatz.

Hat Heiko Herrlich eine Zukunft beim FC Augsburg?

Ob aber Trainer Heiko Herrlich wirklich eine Zukunft beim FCA hat - Graf ist skeptisch. "Auch bei Herrlichs Vorgänger Martin Schmidt hat der FCA den Block an Spielen gegen Spitzenmannschaften abgewartet und dann den Trainer entlassen." Die Begründung lautete damals: Es gebe erhebliche Zweifel am Erreichen des Saisonzieles. Fraglich, ob sich in dieser Saison die Geschichte für den FCA wiederholt.

