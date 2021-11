Als Bobadilla für den FCA gegen die Bayern mit der Hacke traf

Plus Begegnungen zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern verlaufen meist einseitig. Die Vergangenheit zeigt: Es gibt auch Ausnahmen von der Regel.

Im elften Jahr Bundesliga sind Begegnungen mit dem FC Bayern München zur Normalität geworden. In der Premierensaison begleitete jeden Stadionbesucher und jede Stadionbesucherin noch das Gefühl, das Duell mit den Münchnern würde etwas Einmaliges bleiben. Inzwischen bestreiten die Augsburger aber ihr elftes Heimspiel gegen den Serienmeister aus der Landeshauptstadt.