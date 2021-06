FC Augsburg

Der Mann, der den Rasen des FC Augsburg fit hält

Nach Saisonende wurde der Platz in der WWK-Arena abgefräst. Zu Saisonbeginn soll er wieder in einem Topzustand sein.

Plus Seit 2016 kümmert sich Arndt Valbert mit seinem Team um die Plätze des FC Augsburg. In einer Rangliste erreichte er Rang sechs. Was wichtig bei der Pflege ist.

Von Marco Scheinhof

Arndt Valbert schaut in die Sonne. Die meiste Arbeit ist erledigt, kurz kann er sich ausruhen. Er setzt sich neben den Platz in den Schatten. Nur wenige Meter neben die Auswechselbank des FC Augsburg. Trainer sind keine da, Spieler auch nicht. Sie sind alle im Urlaub. So wie Valbert mittlerweile auch. Was es noch zu tun gab, ist erledigt. Der Rasen wurde komplett rausgefräst, frisch mit Sand aufgefüllt und nachgesät. Acht bis zehn Wochen, dann sollte der Rasen wieder in einem perfekten Zustand sein. Rechtzeitig zum Saisonstart, wenn der FC Augsburg in seine elfte Saison der Fußball-Bundesliga geht.

