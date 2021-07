FC Augsburg

vor 11 Min.

Krach im Trainingslager: Kevin Danso muss nach Hause fahren

Plus Vorbei ist die Ruhe im Trainingslager des FC Augsburg. Am Donnerstag musste Kevin Danso das Camp in Tirol verlassen. Wie es jetzt weitergehen könnte.

Bislang herrschte gute Stimmung im Trainingslager am Walchsee. Am Donnerstag jedoch war es plötzlich vorbei mit der Ruhe im Trainingslager in Tirol. Fußball-Bundesligist FC Augsburg schickte Abwehrspieler Kevin Danso nach Hause. Der Verein zog die Konsequenzen aus Aussagen, die der 22-jährige Innenverteidiger gegenüber Sportgeschäftsführer Stefan Reuter getätigt hatte. Danso hatte am Donnerstagvormittag lockere Runden um den Platz gedreht, zuvor hatte er erklärt: „Ich sehe mich nicht im Stande, für den FC Augsburg zu trainieren und zu spielen.“ Nach längerer Bedenkzeit reagierte der FCA. Offen ist, wie mit dem Spieler nun verfahren wird. Man werde dem Spieler in Augsburg Training ermöglichen, teilte ein Klubsprecher mit. Der FCA kommt somit seinen arbeitsrechtlichen Verpflichtungen nach. Allerdings ist fraglich, ob Danso davon Gebrauch machen wird. Schließlich will er ja nicht mehr für den FCA spielen.

