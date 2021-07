FC Augsburg

Mit diesen FCA-Spielern trainiert Markus Weinzierl am Walchsee

Trainer Markus Weinzierl und die Spieler des FC Augsburg bereiten sich in der kommenden Woche am Walchsee auf die kommende Pflichtspielsaison vor.

Plus Einmal mehr bezieht der FC Augsburg ein Trainingslager in der malerischen Kulisse des Tiroler Kaiserwinkels. Neuzugang Dorsch wird dabei sein, andere Spieler fehlen.

Von Johannes Graf

Wer Orte mit schönen Erlebnissen und Erinnerungen in Verbindung bringt, kehrt gerne dorthin zurück. Daran dachte wohl auch Markus Weinzierl, als er sich für den Standort des diesjährigen Sommertrainingslagers entschied. In Walchsee, zu Füßen des eindrücklichen Kaisergebirges, wird der Trainer des FC Augsburg seine Spieler auf kommende Aufgaben vorbereiten. Bereits zum vierten Mal reist Weinzierl mit dem Tross des Fußball-Bundesligisten ins Örtchen nahe der deutsch-österreichischen Grenze. Dort legte er die körperlichen Grundlagen für die erfolgreichsten Spielzeiten der Augsburger Vereinsgeschichte, die ihren Höhepunkt in der Europa-League erreichte.

