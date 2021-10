Vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld wächst der Druck auf den FCA

Plus Nach schwachem Saisonstart fokussiert sich Trainer Markus Weinzierl auf die Begegnung mit Arminia Bielefeld. Warum die Partie für den FC Augsburg so bedeutend ist.

Freitagmittag und kein Bundesliga-Wochenende. Doch von einer wahren Pause, gar von Untätigkeit, ist beim FC Augsburg nichts zu spüren. Wie auch. Schließlich hat Stefan Reuter, 54, nach der Partie in Dortmund (1:2) nochmals darauf hingewiesen, welche Energie und Kraft von dieser Länderspielpause ausgehen soll. Und wie bedeutend die kommenden Partien doch wären. Das hört sich nach Arbeit, nicht nach Beine hochlegen an.