Wechsel von Danso zu RC Lens steht unmittelbar bevor

Plus Über Wochen zog sich der Transfer des 22-Jährigen hin. Nun haben sich der FCA und der französische Erstligist RC Lens geeinigt. Eine Trennung im Guten ist es nicht.

Wirklich überraschend ist dieser Wechsel nicht mehr. Kevin Danso wird den FC Augsburg verlassen und zum französischen Erstligisten RC Lens wechseln. Dies hatte sich angedeutet. Für Danso ist es ein unrühmlicher Abgang, nachdem er im Trainingslager in Tirol die Arbeit verweigert und sich anschließend krank meldet hatte. Letztlich haben der Spieler und sein Berater, Bruder Emmanuel Danso, bekommen, was sie wollten. Der 22-Jährige wird im Ausland den nächsten Schritt seiner Karriere machen. Und der FCA erhält eine Ablösesumme, die den Klub zufriedenzustellen scheint.