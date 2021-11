FCA-Manager Stefan Reuter ist wieder gesund

Plus Stefan Reuter, der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg, hat seine häusliche Isolation nach seiner Corona-Infektion beendet.

Den 2:1-Heimsieg des FC Augsburg gegen den FC Bayern München musste Stefan Reuter, 55, am Freitagabend noch zu Hause verfolgen, doch ab sofort kann sich der an Corona erkrankte Sport-Geschäftsführer wieder frei bewegen. „Er ist freigetestet und gesund“, erklärte ein Sprecher des Vereins auf Anfrage.