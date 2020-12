vor 1 Min.

Infusionen auf dem Spielfeld: Drama um Schalke-Spieler Mark Uth

Bange Minuten in Augsburg: Schalkes Mark Uth liegt am Boden, die Spieler beider Mannschaften wirken geschockt.

Beim Spiel in Augsburg verletzt sich Schalke-Profi Mark Uth schwer. Spieler beider Mannschaften reagieren entsetzt.

Von Andrea Bogenreuther

Es waren nur zehn Minuten gespielt in der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und Schalke 04, als sich der Schalker Mark Uth bei einem Zusammenprall so schwer verletzte, dass er minutenlang auf dem Feld versorgt werden musste. Uth war beim Versuch, mit dem Kopf an den Ball zu kommen, hochgesprungen und mit dem Augsburger Felix Uduokhai unglücklich zusammengestoßen. Danach blieb Uth regungslos auf dem Rasen liegen.

Die eiligst herbeigelaufenen Sanitäter und Ärzte versorgten den bewusstlosen Uth Minuten lang und legten eine Infusion, während die Spieler beider Mannschaften betroffen beieinander standen und später versuchten, sich warm zu halten.

Vor allem FCA-Spieler Felix Uduokhai war geschockt

Vor allem Felix Uduokhai stand die Fassungslosigkeit über den unglücklichen Zusammenprall ins Gesicht geschrieben. Letztlich musste der Stürmer am Hals stabilisiert werden.

Auch Schalke-Trainer Manuel Baum lief aufs Feld, um sich nach dem Zustand seines Spielers zu erkundigen. Danach sprach Schiedsrichter Manuel Gräfe mit Baum und FCA-Coach Heiko Herrlich – vielleicht sogar über einen möglichen Abbruch der Partie. Doch nach zehn Minuten konnte Mark Uth abtransportiert werden und die Partie wurde fortgesetzt.

Der FC Schalke gibt via Twitter Entwarnung bei Mark Uth

Glücklicherweise konnte der FC Schalke 04 etwa eine Stunde nach Anpfiff Entwarnung geben: Über Twitter teilte der Revierclub mit, Uth sei "ansprechbar und stabil. Er ist zusammen mit unserem Mannschaftsarzt auf dem Weg in die Klinik."

