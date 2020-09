vor 16 Min.

Trifft FCA-Profi Ruben Vargas auch gegen Deutschland?

Plus Der 22-Jährige gehört beim FC Augsburg zu den Entdeckungen der Vorsaison. Nun spielt er mit der Schweiz gegen das Löw-Team. FCA-Manager Reuter hatte Bedenken.

Von Robert Götz

Für Ruben Vargas hat die Nominierung für die Schweizer Nationalmannschaft zu den anstehenden Spielen in der Nations League noch einen ganz besonderen Reiz. Am Donnerstag spielt der 22-Jährige mit der Schweiz in der Ukraine und am Sonntag in Basel gegen Deutschland.

Bis zum Montagvormittag war es gar nicht sicher, ob er zur Nationalmannschaft reisen könnte. Denn die Ukraine wurde vom Gesundheitsministerium, Innenministerium und Auswärtigen Amt zum Corona-Risikogebiet erklärt und eine Reisewarnung ausgesprochen. Es drohte eine mögliche Quarantäne für Vargas bei seiner Rückkehr nach Augsburg. Ausnahme: ein negativer Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Darum meldete FCA-Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter, noch am Samstag, am Rande der Testspiele in Heimstetten, Bedenken an: "Die Verbände und die Politik müssen klären, dass durch Testungen eine Quarantäne umgangen werden kann."

Am Montag gab es dann grünes Licht. "Alles ist abgeklärt", erklärte ein Vereinssprecher. Vargas und auch seine Kollegen Fredrik Jensen ( Finnland) und Michael Gregoritsch ( Österreich) spielen also für ihre Nationalteams. Mittelfeldspieler Jensen erwartet mit seinen Kollegen zuerst in Helsinki Wales und reist dann mit der Nationalmannschaft zum Auswärtsspiel nach Irland (Dublin). Rückkehrer Gregoritsch tritt mit Österreich in Oslo gegen Norwegen an. Dann folgt das Heimspiel gegen Rumänien in Klagenfurt.

Vargas hat beim FC Augsburg einen Stammplatz auf der linken Außenbahn

Ruben Vargas hat bisher drei A-Länderspiele für die Schweiz (alle in der EM-Qualifikation) absolviert. Zum Nationalspieler wurde er beim FCA. Im Sommer 2019 war der Schweizer mit karibischen Wurzeln für 2,5 Millionen Euro vom FC Luzern zum FC Augsburg gewechselt. Und startete sofort durch. Sowohl unter Trainer Martin Schmidt als auch unter dessen Nachfolger Heiko Herrlich hatte er seinen Stammplatz auf der linken Außenbahn sicher.

Bereits im September wird er vom Schweizer Nationalmannschaftstrainer Vladimir Petkovic ins Aufgebot für das EM-Quali-Spiel gegen Gibraltar berufen. Beim ungefährdeten 4:0-Sieg darf er bei seinem Debüt 16 Minuten spielen. Im November spielt er beim 1:0-Heimsieg gegen Georgien 78 Minuten, wenige Tage später glänzt er beim 6:1-Sieg im Rückspiel gegen Gibraltar nicht nur als Vorbereiter des 1:0, er trifft per Kopf auch zum 2:0.

Sein Vertrag beim FCA läuft bis 2024. Die Nations League soll für Vargas als Sprungbrett in den EM-Kader 2021 dienen. Ein Tor gegen Deutschland würde sich in seinen Bewerbungsunterlagen sicher nicht schlecht machen.

