Bundesliga

vor 49 Min.

So kann der FC Augsburg den Klassenerhalt perfekt machen

Nach dem Spiel in Bochum wollen die Augsburger wieder jubeln.

Plus Die Bundesliga gönnt sich so viel Spannung wie seit Jahren nicht. Bislang ist noch ist nichts entschieden. Das kann sich am Wochenende allerdings ändern.

Von Johannes Graf

Drei Spieltage vor dem Saisonende rücken die Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga näher. Am 31. Spieltag kann sich weder der FC Bayern München noch Borussia Dortmund zum Meister küren, doch im Abstiegskampf stehen weitere Klubs vor der Rettung.

Welche Bundesligisten haben den Klassenerhalt geschafft?

