Vertrag bis 2025: FCA macht Nachwuchsspieler Henri Koudossou zum Profi

Der FC Augsburg gibt einem Eigengewächs eine Chance: Offensivspieler Henri Koudossou erhält einen Profivertrag bis 2025. Ein anderes Talent steht vor dem Abgang.

Der FC Augsburg will in der kommenden Saison stärker als bisher auf die eigene Jugend setzen - und untermauert das nun auch mit einem Profi-Vertrag für eines seiner Eigengewächse: Offensivspieler Henri Koudossou, der bisher für die U23 des FCA auflief, erhält einen bis 2025 datierten Profivertrag, der eine Option für ein weiteres Vertragsjahr beinhaltet.

Der 22-Jährige wird damit ab sofort dauerhaft dem Profi-Kader des neuen Trainers Enrico Maaßen angehören. Koudossou, der in München geboren wurde, wechselte im August 2020 vom Bayernligisten SV Pullach zum FC Augsburg und stand bisher im Kader der zweiten Mannschaft des FCA in der Regionalliga Bayern. In 31 Spielen gelangen dem Offensivspieler in der vergangenen Saison sechs Tore und zwölf Torvorlagen.

FCA-Geschäftsführer Reuter: "Wollen klare Perspektive zeigen"

Geschäftsführer Sport Stefan Reuter erläutert den Schritt wie folgt: "Wir wollen unseren jungen Talenten wieder eine klare Perspektive aufzeigen und sie dabei unterstützen, den Weg beim FCA in die Bundesliga zu finden. Daher freue ich mich sehr, dass wir mit Henri Koudossou ein weiteres Talent langfristig an uns binden konnten, damit er sich hier stetig weiterentwickeln kann." Koudossou, der vornehmlich auf dem rechten Flügel zum Einsatz kommt, war bereits beim Trainingsauftakt dabei und erhält beim FCA die Rückennummer 44.

Er ist damit der zweite Spieler aus der Regionalligamannschaft der vergangenen Saison, der in den Profi-Kader aufrückt: Zuvor hatte bereits Linksverteidiger Aaron Zehnter einen Profi-Vertrag bis 2024 unterschrieben. Die Weiterentwicklung von eigenen Talenten ist einer der erklärten Aufträge der FCA-Führung an den neuen Coach Enrico Maaßen, wie Stefan Reuter unlängst wieder erklärte: "Seit der Amtszeit von Manuel Baum, in der Marco Richter und Kevin Danso den Sprung zu den Profis geschafft haben, hat es kein Spieler aus der Jugend mehr in den Profi-Kader geschafft. Letzte Saison stand Tim Civeja nicht einmal im Kader."

Tim Civeja wechselt zum FC Ingolstadt

Stichwort Civeja: Der defensive Mittelfeldspieler steht vor dem Abgang beim FC Augsburg. Der 20-Jährige, dessen vergangene Saison enttäuschend verlaufen ist, wird sich nach Informationen unserer Redaktion in den kommenden Tagen an den Drittligisten FC Ingolstadt ausleihen lassen.

