FCA ohne Gikiewicz und Berisha im Kölner "Hexenkessel"

Am Sonntag spielt der FC Augsburg beim 1. FC Köln. Stammtorhüter Gikiewicz fällt weiter aus. Trainer Maaßen erklärte, wie er eine schlagkräftige Verteidigung stellen will.

Es läuft gut für den FC Augsburg in der Bundesliga, nach zuletzt drei Siegen und dem 1:1-Unentschieden gegen Wolfsburg liegt das Team im sicheren Mittelfeld auf dem zehnten Tabellenplatz. Trotzdem steht Trainer Enrico Maaßen mit der Auswärtspartie am Sonntag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr) aufgrund der personellen Ausfälle, zu denen nun auch noch Stürmer Mergim Berisha zählt, vor einer weiteren großen Herausforderung. Auf der Pressekonferenz sagte der Trainer...

...zur personellen Situation: "Rafal Gikiewicz wird noch nicht spielen können. Er hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Arne Meier ist angeschlagen, auch wenn er heute ein paar Teile des Mannschaftstraining gemacht hat. Und Mergim Berisha ist angeschlagen. Er hat am Donnerstag das Training abgebrochen und am Freitag nicht trainiert."

... zum kurzfristigen Ausfall von Mergim Berisha, von dessen Einsatz nach der abgelaufenen Gelb-Rot-Sperre alles ausgegangen war: "Es ist noch nicht ganz ausgeschlossen, dass er spielen kann. Wir schauen am Samstag noch einmal, wie es ihm geht. Es wäre schön, wenn er dabei wäre."

FCA-Trainer Maaßen könnte sich gegen Köln auch eine Dreier-Abwehrkette vorstellen

... zur Situation in der Innenverteidigung, nachdem die beiden Stamm-Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw und Maximilian Bauer für Köln gesperrt sind: "Frederik Winther und Robert Gumny können zwei der drei Spieler sein, wenn wir mit Viererkette spielen. Oder eben Dreierkette, wo zusätzlich mit Iago jeder auf seiner eigentlich angestammten Position spielen könnte. Köln ist eine Mannschaft, die mit sehr vielen Flanken arbeitet, deswegen auch diese Überlegung."

... zum Gegner Köln: "Wir wissen, was das für ein Hexenkessel wird in Köln. Die Kölner haben unter der Woche ein paar Spieler geschont und rotieren ständig. Sie werden die nötige Frische haben, auch durch ihre Zuschauer. Wir brauchen eine Topleistung und müssen auf uns schauen. Wir müssen die Art Fußball, die wir in den letzten Wochen gezeigt haben, auch in Köln zeigen. Das wird eine große Herausforderung gegen eine gute Mannschaft und gegen ein gutes Publikum. Ich hoffe aber, dass uns unsere Fans wieder zahlreich begleiten. Wir freuen uns auf das Spiel"

....zur sportlichen Herausforderung dieses Auswärtsspiels: "Es ist nicht einfach, aber diese Herausforderungen begleiten uns von Anfang an. Wir werden das Beste daraus machen. Die Jungs, die bisher weniger Spielzeit hatten, sind nah dran und jetzt gibt es die Möglichkeit für den ein oder anderen, das zu zeigen. Die Mannschaft ist im Flow, das kann die Neuen auch tragen.

... zu Niklas Dorsch, der vor zwei Tagen wegen eines Mittelfußbruchs operiert werden musste: "Mit tut es leid um die Jungs, denn bei André Hahn ist es genau das gleiche. Es ist nicht einfach für sie und für uns als Team. Doch Niklas ist ein taffer Junge, er ist erfolgreich operiert worden und wird im neuen Jahr wieder mit dabei sein. Auch André ist erfolgreich operiert. Er wird ein Stück weit länger ausfallen. Aber auch er wird wieder zurückkommen. Da müssen wir jetzt nach vorne schauen und das Beste aus der Situation machen."

FCA-Trainer Enrico Maaßen hat gegen Kölns Coach Steffen Baumgart schon gespielt

... zum Kölner Kult-Trainer Steffen Baumgart: "Ich kenne ihn, wir haben schon gegeneinander gespielt, es war ein interessantes, sehr enges Spiel über 120 Minuten, das wir im Elfmeterschießen verloren haben. Er ist ein cooler Typ, der gute Arbeit in Paderborn geleistet hat und auch jetzt in Köln. Er hat die Mannschaft und den Verein nach langer Zeit auf ein neues Level gehoben."

Tomas Koubek wird gegen Köln wieder im Tor des FCA stehen

... zu Rafal Gikiewicz und dessen kernige Ansage, dass er gern noch die nächsten vier Jahre in Augsburg spielen möchte: "Rafal hat einen hohen Unterhaltungswert für alle. Wenn ein Keeper so eine herausragende Leistung erbringt, dann will man ihn ganz lange im Tor behalten. Das ist auch bei uns so. Aber auch Tomas Koubek macht einen guten Job und wird am Wochenende wieder im Tor stehen. Er hat im letzten Spiel gezeigt, dass er ein toller Keeper ist. Dazu haben wir Marcel Lubik und Daniel Klein zwei hochtalentierte Jungs. Wir sind auf dieser Position also gut aufgestellt.

... zur Enrico Maaßens eigener privater Situation in Augsburg nach mehr als 100 Tagen im Amt: "Meine Familie ist seit gut einem Monat in Augsburg. Wir fühlen uns wohl, ich fühle mich wohl. Die Siege machen natürlich auch vieles einfacher."

... zu den Chancen des FCA gegen Köln: "Wir sind richtig gut drauf. Wenn wir das auf den Platz bekommen, was wir die letzten Wochen auf den Platz bekommen haben, haben wir gute Chancen, etwas mitzunehmen. Das ist das große Ziel."