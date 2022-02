FCA-Trainer greift durch: Er will die WWK-Arena endlich grün leuchten sehen

Plus Grün erstrahlt die WWK-Arena nach einem Sieg. Und Punkte braucht der FCA im Abstiegskampf dringend. Darum hat Trainer Markus Weinzierl vor dem Spiel gegen Union durchgegriffen.

Wenn Markus Weinzierl aus seinem Wohnzimmer im Augsburger Stadtteil Göggingen blickt, dann sieht der Trainer des FC Augsburg seine momentane Arbeitsplatz, die WWK-Arena. Die leuchtet nach Siegen des FCA immer in grün. Das soll sie, wenn es nach de Vorstellungen des FCA-Trainers geht, auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach dem Spiel gegen Union Berlin.