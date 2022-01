FC Augsburg

12.01.2022

Bayerns Ausnahmetalent Lasse Günther muss sich beim FCA noch gedulden

Lasse Günther kam vom FC Bayern zum FC Augsburg und gilt als herausragendes Talent. Aktuell muss er sich in Geduld üben.

Plus Lasse Günther hätte beim FC Bayern bleiben können. Auch ein Wechsel zu Liverpool war eine Option. Der 18-Jährige will aber beim FCA Bundesliga-Profi werden.

Von Robert Götz

Es lief die 86. Minute an diesem 2. Oktober 2021 im Dortmunder Signal-Iduna-Park, als für Lasse Günther ein Traum in Erfüllung ging. Der FC Augsburg lag gegen Borussia Dortmund mit 1:2 zurück, als Trainer Markus Weinzierl den 18-Jährigen für Mads Pedersen als Linksverteidiger aufs Feld schickte. Günther, der vor der Saison von der U19 des FC Bayern ablösefrei zum FCA gewechselt war, konnte zwar die Niederlage nicht verhindern und auch seinen ersten Pass spielte er ins Seitenaus. Trotzdem war es für ihn ein aufregender Moment: seine ersten Minuten in der Bundesliga.

