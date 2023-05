Kampf um den Klassenerhalt: Das bedeuten die Samstag-Ergebnisse für den FCA

Der FC Augsburg kann vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund noch nicht aufatmen. Dafür dass die Mannschaft absteigt, müsste allerdings einiges zusammenkommen.

Der FC Augsburg kann vor der Partie gegen Dortmund am Sonntag kaum noch direkt aus der Fußball-Bundesliga absteigen. Begünstigt durch das Unentschieden des FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt und das Remis von Hertha BSC gegen den VfL Bochum am Samstagnachmittag ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Mannschaft von Enrico Maaßen noch auf den 17. Tabellenplatz abrutscht. Der Tabellenletzte Hertha BSC, der nun als erster Absteiger feststeht, kann den FCA nicht mehr einholen.

Der FCA hat bei noch zwei ausstehenden Partien aktuell 34 Punkte zu Buche stehen. Direkt dahinter kommt Bochum als Tabellenfünfzehnter bei noch einer zu spielenden Begegnung auf 32 Punkte. Schalke, das ebenfalls noch eine Partie vor sich hat, liegt mit 31 Punkten auf Platz 16. Der VfB Stuttgart, der am Sonntag auf Mainz 05 trifft und aktuell Rang 17 belegt, steht bei 29 Punkten. Hertha BSC ist mit 26 Punkten Schlusslicht.

Vorteil für den FC Augsburg: Schalke hat ein viel schlechteres Torverhältnis

Selbst bei zwei Siegen der Stuttgarter könnten die Augsburger kaum noch auf den 17. Platz abrutschen. Hintergrund ist, dass Schalke 04 ein um 18 Tore schlechteres Torverhältnis als der FCA aufweist. Um das zu ändern, müsste Augsburg gegen Dortmund und Gladbach zwei herbe Klatschen einstecken und Schalke zugleich sein letztes Spiel in Leipzig überdeutlich gewinnen.

Weiterhin rechnerisch möglich ist, dass der FC Augsburg die Saison auf Platz 16 beendet und in die Relegation muss. Dafür müssten allerdings sowohl Bochum als auch Stuttgart (oder unwahrscheinlicherweise Schalke) noch am FCA vorbeiziehen. Möglich wäre dies nur, wenn Bochum am letzten Spieltag Leverkusen schlägt und Stuttgart seine beiden Partien gegen Mainz und Hoffenheim gewinnt. Zugleich müsste Augsburg seine beiden letzten Spiele verlieren. Holt der FCA noch einen weiteren Punkt, ist es unwahrscheinlich, dass die Mannschaft hinter Bochum zurückfällt. Denn ebenso wie Schalke hat Bochum ein deutlich schlechteres Torverhältnis vorzuweisen.

Die gute Nachricht vor Sonntag: Gewinnt Stuttgart nicht in Mainz, ist der FCA vor dem Anpfiff des Dortmund-Spiels höchstwahrscheinlich gerettet, da der VfB dann nicht mehr vorbeiziehen könnte und Schalke weiterhin den Nachteil des klar schlechteren Torverhältnisses mit sich trägt.

