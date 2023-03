Karl-Heinz Riedle macht sich für Mergim Berisha in der Nationalelf stark

Plus Der ehemalige Mittelstürmer findet, dass der FCA-Stürmer eine Chance beim DFB verdient hätte. Von einem aktuellen Nationalspieler hält der 57-Jährige aber noch mehr.

Herr Riedle, am Freitag wird das Aufgebot der DFB-Auswahl für die Länderspiele bekannt gegeben. Ein Name, der immer gehandelt wird: Mergim Berisha. Zu Recht aus Ihrer Sicht?