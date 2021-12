Marktwerte: Dorsch und Oxford legen beim FC Augsburg stark zu

Ein Branchenportal widmet sich den Marktwerten der Bundesliga-Profis. Unter den FCA-Spielern gibt es in der wirtschaftlichen Entwicklung Gewinner und Verlierer.

Angesichts des nächsten Corona-Winters wäre es doch sehr verwunderlich, würden die Fußball-Bundesligisten nun plötzlich mit Geld um sich werfen. In der Rückrunde werden die Spiele großteils ohne Zuschauer stattfinden, ohne entsprechende Einnahmen bleibt weniger, um sich den Wunschspieler leisten zu können. Stattdessen werden die Klubs in der Transferperiode (1. bis 31. Januar) einmal mehr versuchen, sich über Leihspieler zu verstärken. Megatransfers mit einem Volumen weit über 100-Millionen-Marke werden in naher Zukunft mehr denn je eine Ausnahme bleiben.

Und doch hat die Bundesliga einen der höchst gehandelten Spieler weltweit in seinen Reihen. Diskutiert wird nicht mehr, ob Erling Haaland Borussia Dortmund verlassen wird. Diskutiert wird, wann und vor allem wohin er gehen wird. Als Favorit gilt derzeit Real Madrid. Der 21-jährige Norweger ist eine Ausnahmeerscheinung, in 75 Pflichtspielen hat er für den BVB 76 Treffer erzielt. Entsprechend hoch ist sein Marktwert. Das Branchenportal Transfermarkt.de (TM) taxiert den wirtschaftlichen Wert des Dortmunder Angreifers auf 150 Millionen Euro. Im November 2020 lag der Wert noch bei 100 Millionen Euro. Das bedeutet nicht zwingend, dass ein anderer Klub tatsächlich 150 Millionen Euro für die Dienste Haalands bezahlen würde. Einerseits finden sich in Verträgen teils Ausstiegsklauseln, andererseits ist neben der Ablösesumme das Gehalt Gegenstand der Verhandlungen. Erst wenn alle zufrieden sind, wechselt ein Spieler.

Kader des FC Augsburg verbucht ein leichtes Minus von 1,25 Millionen Euro

Seit fast 17 Jahren widmet sich TM den Marktwerten. Nach Hin- und Rückserie werden Profis eingestuft, in Ausnahmefällen auch während einer Spielzeit. In die Einordnung fließen neben Alter und sportlicher Leistung noch die Zukunftsperspektive, die real existierende Nachfrage oder bisher gezahlte Ablösesummen ein. Zudem sind für einen Profiklub Faktoren wie Prestige und Marketing interessant. Ebenso positiv bemerkbar macht sich der Aufstieg zum Nationalspieler.

Beurteilt wird jeder Spieler für sich, dennoch fließen Team-Entwicklungen in eine Bewertung ein. Der FC Augsburg hat eine durchwachsene Hinrunde gezeigt, als Tabellen-15. überwintert er knapp vor dem Relegationsrang gegen den Abstieg. Das Gros der FCA-Profis verliert tendenziell an Wert, es gibt aber auch Spieler, die ihren Wert steigern konnten. In Summe ergibt sich für den kompletten Kader ein leichtes Minus von 1,25 Millionen Euro. Der FCA trete sowohl in der Tabelle als auch im Marktwertranking auf der Stelle, teilen die TM-Experten Julius Weißenstein und Martin Freundl mit. Mit 91,8 Millionen Euro hat der gesamte Kader des FC Augsburg ungefähr den Marktwert von Kevin de Bruyne (Manchester City), Neymar (Paris St. Germain) oder Frenkie de Jong (FC Barcelona/alle je 90 Mio.).

Felix Uduokhai und Ruben Vargas bleiben die wertvollsten Spieler des FC Augsburg

Wertvollste Spieler des FCA bleiben mit unveränderten Werten Felix Uduokhai (16 Mio.) und Ruben Vargas (11 Mio.). Größter Gewinner ist Niklas Dorsch. Im Sommer hatte der FCA den defensiven Mittelfeldspieler aus der ersten belgischen Liga in die Bundesliga geholt, im Herbst rief er zusehends sein Potenzial ab. Der wirtschaftliche Wert des 23-Jährigen wuchs um 25 Prozent auf 10 Millionen Euro. Noch besser entwickelte sich der englische Innenverteidiger Reece Oxford, dessen beeindruckend starke Hinserie sich in einer 60-prozentigen Steigerung bemerkbar macht. Die Einschätzung von Weißenstein und Freudl: "Während Niklas Dorsch den Sprung in die Bundesliga mit Bravour geschafft hat und die 10-Millionen-Marke knackt oder Reece Oxford als Leistungsträger in der Defensive einen Sprung auf 8 Millionen Euro macht, geht es für Kapitän Jeffrey Gouweleeuw auch altersbedingt deutlich nach unten."

Reece Oxford ist der Shootingstar des FC Augsburg. Foto: Ulrich Wagner

Der 30-jährige Abwehrspieler ist laut TM 4,5 Millionen Euro wert (minus 2,5 Millionen). Hinter dem Niederländer sind Florian Niederlechner (3 Mio./minus 1 Mio.) und Tobias Strobl (1 Mio./minus 1 Mio.) die Spieler mit dem größten wirtschaftlichen Wertverlust. Die beiden sind nicht nur älter geworden, sie plagten sich zuletzt ebenso mit Verletzungen und längeren Ausfallzeiten. Kleinere Veränderungen ergeben sich im restlichen Augsburger Kader. Leichte Gewinne verbuchen Frederik Winther (1 Mio/plus 300.000), Mads Pedersen (1,5 Mio./plus 400.000) oder Andi Zeqiri (3 Mio./plus 500.000), leichte Verluste etwa Iago (4,5 Mio./minus 500.000), Daniel Caligiuri (1,5 Mio./minus 500.000) oder Carlos Gruezo (3,2 Mio./minus 800.000).