Trainer Weinzierl beendet das Kapitel FC Augsburg

Nach dem 2:1 gegen Greuther Fürth erklärt der Trainer des FC Augsburg, dass er nicht weitermachen wird. Mit Geschäftsführer Reuter hatte er vorab nicht gesprochen.

Unmittelbar nach dem 2:1 gegen Greuther Fürth hat Trainer Markus Weinzierl erklärt, dass er beim FC Augsburg keine Zukunft mehr sieht. Er höre auf, erklärte der 47-Jährige in einem Interview von Sky. "In den letzten Tagen ist diese Entscheidung in mir gereift. Endgültig entschieden habe ich das am Freitagabend", sagte Weinzierl. Somit ist seine Zeit beim Fußball-Bundesligisten nach nur einer Saison wieder beendet. Der Trainer gestand, dass er gerne länger geblieben wäre, ihn die Umstände aber dazu bewogen hätten umzudenken. Auch der Rücktritt von Präsident Klaus Hofmann am Freitag hätte in seinen Überlegungen eine Rolle gespielt. "Mit der Entscheidung von Klaus Hofmann ist das in mir gereift und hat mich bestätigt."

Markus Weinzierl hat mit Stefan Reuter nicht gesprochen

Weinzierl beschwerte sich darüber, dass in den vergangenen Tagen und Wochen zwischen ihm und Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter kein Gespräch über die kommende Saison geführt worden wäre. Reuter wollte wohl erst nach der Analyse in der kommenden Woche mit ihm sprechen. Wenn der Vertrag auslaufe und nicht miteinander gesprochen würde, wäre das ein klares Zeichen, meinte Weinzierl. "Ich wäre liebend gerne lange hier geblieben", betonte der bald ehemalige Trainer. Er sei überzeugt gewesen, dass man die Erfolgsgeschichte weiterschreiben hätte können. Aber: "Aktuell fehlt für mich die Basis." Reuter wusste bislang noch nichts von Weinzierls Entscheidung. Reuter werde es jetzt schon irgendwie erfahren, meinte Weinzierl lapidar.

Unmittelbar nach dem Spiel gegen Greuther Fürth hatte Weinzierl die Mannschaft am Mittelkreis zusammengeholt und ihr seine Entscheidung mitgeteilt. "Ich wollte, dass sie es als Erste erfahren." Pläne für die Zukunft hat er noch nicht, zunächst wolle er viel Zeit mit seiner Familie verbringen. Weinzierl hatte den FCA in der vergangenen Spielzeit drei Spieltage vor Schluss übernommen und vor dem Abstieg gerettet. Die aktuelle Runde beendete der FCA als Tabellen-14.

