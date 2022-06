Verpasst FCA-Profi Vargas den Beginn der Saisonvorbereitung?

Für einige Profis des FC Augsburg ist die Sommerpause bereits beendet, mit ihren Nationalmannschaften sind sie aktiv. Vargas zieht sich eine Verletzung zu, besser läuft es für Gregoritsch.

In knapp zwei Wochen wird der FC Augsburg wohl seine Sommerpause beenden. Bis dahin werden die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter eine Lösung für die vakante Stelle des Trainers präsentiert haben. Ihr Favorit: Enrico Maaßen. Der U23-Trainer von Borussia Dortmund und der FCA sollen sich bereits über eine künftige Zusammenarbeit einig sein, nun verhandeln die beiden Fußball-Bundesligisten über die Ablösemodalitäten. Dass Maaßen Trainer in Augsburg wird, gilt als wahrscheinlich. Womöglich verfolgt der 38-Jährige bereits höchst interessiert, was seine baldigen Spieler so treiben. Der Großteil befindet sich noch in der Sommerpause, andere hingegen müssen bereits wieder Leistung zeigen.

Ruben Vargas könnte Beginn der Saisonvorbereitung verpassen

Ruben Vargas hat eine durchwachsene Spielzeit beim FCA hinter sich. Lediglich ein Treffer glückte dem 23-Jährigen in der abgelaufenen Runde. Statt einen weiteren Entwicklungsschritt zu machen, stagnierte er in seinen Leistungen. Womöglich kann ihm ein neuer Trainer in Augsburg dazu verhelfen. Sportlich verliefen die ersten beiden Nations-League-Partien für Vargas und die Schweizer Nationalmannschaft nicht nach Wunsch. Erst setzte es gegen Tschechien ein 1:2, danach ein 0:4 gegen Portugal. Vargas schmerzten nicht nur die Niederlagen, vor der Partie gegen Portugal zog er sich beim Aufwärmen eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu. Wie schwer die Blessur ist und wie lange der Offensivspieler ausfällt, steht bislang nicht fest. Er wird nicht nur die Partien gegen Spanien und erneut Portugal verpassen, er könnte ebenso zu Beginn der Saisonvorbereitung fehlen.

Carlos Gruezo bestreitet mit Ecuador Testspiele in den USA

Einen neuen Trainer wird Michael Gregoritsch nicht nur in seinem Klub bekommen, mit Ralf Rangnick befehligt auch ein neuer Trainer die Nationalmannschaft des österreichischen Verbands (ÖFB). Gregoritsch setzte seinen positiven Trend der Rückrunde fort, nach seiner Einwechslung erzielte der 28-Jährige beim 3:0 gegen Kroatien das zwischenzeitliche 2:0. Die Gruppe ist für die Österreicher anspruchsvoll. Weitere Gegner in den nächsten Tagen sind zwei Mal Dänemark und Weltmeister Frankreich. Nicht zum Einsatz kam in der polnischen Landesauswahl Robert Gumny. Der Rechtsverteidiger erlebte als Zuschauer den 2:1-Erfolg gegen Wales. Nach diesem Auftakt warten in der Nations-League-Gruppe die ungleich schwierigeren Aufgaben gegen Belgien (zwei Mal) und die Niederlande.

Michael Gregoritsch traf für Österreich gegen Kroatien zum zwischenzeitlichen 2:0. Foto: Johannes Friedl, witters

Der Teilnahme an der U21-Europameisterschaft nähergekommen ist Frederik Winther. Der Innenverteidiger besiegte mit der Junioren-Auswahl Dänemarks Kasachstan souverän mit 3:0 und stand über die komplette Spielzeit auf dem Rasen. In den Begegnungen mit Schottland und der Türkei wird sich entscheiden, ob sich der 21-jährige Winther mit Dänemark für die EM 2023 in Rumänien und Georgien qualifiziert. Testspiele bestreitet Carlos Gruezo in den USA mit dem für die WM qualifizierten Nationalteam Ecuadors. Gegen Nigeria (1:0, in New York) wurde der 27-Jährige geschont, gegen Mexiko (0:0, in Chicago) stand er über die volle Distanz auf dem Platz. Abschließender Testspielgegner ist Mali.

