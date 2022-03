FC Augsburg

vor 5 Min.

FCA-Gegner VfL Wolfsburg: zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Plus Der VfL Wolfsburg ist eine Mannschaft zwischen Champions League und Abstiegskampf. Vieles regelt der VW-Klub mit Geld. Dennoch erlebt er eine enttäuschende Saison.

Von Johannes Graf

An diesem Namen muss sich der Fußballfan noch gewöhnen: Vincent Heilmann. Eigentlich einer von unzähligen Co-Trainern, die in der Bundesliga im Hintergrund ihrer Tätigkeit nachgehen. Doch an diesem Wochenende wird Heilmann seinen großen Auftritt auf der Bühne bekommen. Weil weder Cheftrainer Florian Kohfeldt ( Corona) noch dessen Vertreter Michael Frontzeck (Gesichtsoperation) dem VfL Wolfsburg an der Seitenlinie zur Verfügung stehen, trägt Heilmann in der Partie beim FC Augsburg die Verantwortung (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN). Mit seinen 25 Jahren wird er zum zweitjüngsten Interimstrainer der Bundesligageschichte. Den Rekord hält Bernd Stöber, der 1976 bei einem Spiel des 1. FC Saarbrücken 24 Jahre jung war.

