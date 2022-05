FC Augsburg

Was der Weinzierl-Nachfolger mitbringen muss

Plus Markus Weinzierl galt als passender Trainer für den FC Augsburg. Die Suche nach seinem Nachfolger läuft. Der hat aus mehreren Gründe keine leichte Aufgabe vor sich.

Von Johannes Graf

Zumindest drängt diesmal nicht die Zeit. Die letzten Trainerwechsel nahm der FC Augsburg aus der Not heraus vor. Weil er sein vorrangiges Saisonziel, den Klassenerhalt, in Gefahr sah, tauschte er den Coach während einer Spielzeit, sogar drei Spieltage vor Schluss. Diesmal jedoch bleiben Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter mehrere Tage und Wochen, um einen geeigneten Mann für den Trainerjob zu finden. Am Samstag, nachdem sich die Ereignisse überschlagen hatten und Markus Weinzierl im TV sein Ende verkündet hatte, wollte sich Reuter nicht näher zum Kandidatenkreis und zum Anforderungsprofil äußern. „Wir werden das mit aller Sorgfalt angehen. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Wahl treffen werden“, sagte er nach dem 2:1-Erfolg am letzten Spieltag gegen Greuther Fürth. Unklar ist nicht nur die Besetzung des Cheftrainerpostens, ebenso die der Co-Trainer. Mit ihm sei noch nicht gesprochen worden, erklärte etwa Tobias Zellner. Mit ihm bildeten in der abgelaufenen Bundesligasaison Jonas Scheuermann und Rainer Maurer das Co-Trainer-Team.

