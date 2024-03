Neue Folge „Viererkette“: Der Wahnsinn von Darmstadt, das Hoffen auf Leverkusen

Was war da denn los? Innerhalb von 29 Minuten war das Spiel in Darmstadt entschieden, 6:0 gewann der FCA. Das eröffnet nun neue Perspektiven.

Falls sich jemand noch nicht ganz sicher sein sollte: Doch, das ist tatsächlich passiert. 6:0 hat der FC Augsburg am Samstagnachmittag beim SV Darmstadt 98 gewonnen. Die ersten fünf Tore fielen in den Minuten 1 bis 29. Natürlich war der Kantersieg – im Übrigen der höchste Erfolg in der Bundesligageschichte des FCA, zusammen mit einem 6:0 gegen Stuttgart – auch darauf zurückzuführen, dass Darmstadt völlig von der Rolle war und Katastrophenpässe in Serie spielte. Diese Fehler konnte Augsburg aber deshalb erst nutzen, weil die Mannschaft von Jess Thorup selbst von Beginn an voll im Spiel war, aggressiv zu Werke ging und die eigenen Stärken ausspielte. Der Kantersieg ermöglicht dem FCA neue Perspektiven, sogar Europa scheint nun nicht mehr fern zu sein. Über die Situation beim Bundesligisten sprechen Johannes Graf und Florian Eisele.

Bei einem Blick auf die Mannschaft des FCA sticht vor allem ein Spieler mittlerweile deutlich heraus: Ermedin Demirovic. Der Bosnier machte gegen die Hessen seine Saisontore 13 und 14 – noch nie hat ein Spieler des FC Augsburg in einer Bundesligasaison öfter getroffen. Zudem verbucht er neun Vorlagen, kommt also auf 23 Scorerpunkte. Ligaweit gibt es nur einen Spieler, der hier einen besseren Wert hat: ein gewisser Harry Kane aus München. Der Bayern-Spieler kommt auf 33 Scorerpunkte. Mit jedem Tor wächst aber auch die Chance, dass Demirovic in der kommenden Saison für einen anderen, zahlungskräftigeren Verein die Scorerpunkte sammeln wird.

Warum der FCA im Pokal Leverkusen die Daumen drücken muss

Vielleicht kann der FC Augsburg Demirovic aber auch mit einer verbesserten sportlichen Perspektive locken? Was bis vor Kurzem illusorisch schien, rückt nun immer näher: ein Europapokalplatz. Zwar sind es nominell acht Punkte, die der FC Augsburg Rückstand auf Platz sechs hat, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigen würde. Sehr wahrscheinlich reicht aber auch schon der siebte Platz dafür. Nämlich dann, wenn Bayer Leverkusen den Pokal gewinnt. In diesem Fall würde der mit dem Pokalsieg verbundene Platz in der Europa League von Leverkusen, das in der Champions League spielen wird, auf die Bundesliga übertragen werden. Bedeutet konkret: Dann wäre Platz sechs noch ein Starterplatz für die Europa League, Rang sieben einer für die Conference League.

Der FC Augsburg ist auf Rang zehn davon (derzeit) noch etwas entfernt. Was die Punkte angeht, ist der Abstand aber deutlich geringer als der zu den Abstiegsplätzen. Zudem meinte es die DFL mit ihrer Terminierung der nächsten Spiele gut mit dem FCA, der offenbar gerne am Freitag und Sonntag um Punkte spielt. Auf den Relegationsplatz hat Augsburg aktuell schon zwölf Punkte Vorsprung bei noch zehn ausstehenden Spielen – das sollte doch reichen. Und nach oben darf man ja träumen, wie FCA-Trainer Jess Thorup sagte. Der Däne stellte seiner Mannschaft vor dem Darmstadt-Spiel die Frage, wohin es gehen soll – und bekam bekanntermaßen eine recht eindeutige Antwort.

