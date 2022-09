Neue Folge Viererkette: Ist das schon der Tiefpunkt?

Nicht nur, dass die Mannschaft gegen die Hertha verliert. Erstmals wenden sich auch die Fans gegen die Mannschaft. Hoffnung ist beim FC Augsburg nur schwer auszumachen.

Der FC Augsburg taumelt weiter dem Tabellenende entgegen. Nach der Niederlage gegen die Berliner Hertha befindet sich der FCA nur noch auf Rang 16. Nach fünf Spielen und vier Niederlagen befindet sich der Bundesligist mitten in der Krise. Beim 0:2 am Sonntag ließ es die Mannschaft an vielen Tugenden fehlen, die im Abstiegskampf unerlässlich sind. Wie sich der FC Augsburg aus dieser misslichen Lage befreien könnte, besprechen Andrea Bogenreuther, Robert Götz und Tilmann Mehl in der neuen Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion.

In den Blickpunkt geraten diesmal auch Trainer Enrico Maaßen und Geschäftsführer Stefan Reuter. Der Coach hatte vor der Saison angekündigt, die Mannschaft künftig attraktiveren Fußball spielen lassen zu wollen, als das noch in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Bislang allerdings ist davon nicht viel zu sehen. Und Reuter weiß selbst, dass er in der näheren Vergangenheit häufiger kein allzu glückliches Händchen bei Spielerverpflichtungen hatte.

Fans pfeifen den FC Augsburg aus

Auch in den vergangenen Spielzeiten durchlebten die Augsburger manch trübe Periode, konnten sich aber immer auf den Rückhalt der Fans verlassen. Dieses Bündnis scheint nun erstmals zu bröckeln. Nach der Niederlage gegen Berlin pfiffen die Fans ihre Mannschaft aus. Nach drei Niederlagen in den ersten drei Heimspielen und den mitunter tristen Leistungen ist das eine verständliche Reaktion – deren Wirkung aber möglicherweise kontraproduktiv ist.

Immerhin konnten die Fans in Mergim Berisha einen Neuzugang sehen, der erst während der Woche von Fenerbahce Istanbul verpflichtet wurde. Der Stürmer deutete seine Fähigkeiten zwar an, konnte das Offensivspiel des FC Augsburg aber logischerweise nicht alleine tragen.

Mergim Berisha feierte gegen die Berliner Hertha (hier: Filip Uremovic) sein Debüt für den FC Augsburg. Foto: Ulrich Wagner

Die schönste Geschichte des Spieltags aber schrieb ein Spieler, der für die Hertha in Augsburg traf. Marco Richter war erst vor wenigen Wochen von einem Hodentumor genesen und schoss nun "ausgerechnet" bei seinem ehemaligen Klub das Tor zum 2:0.

Ob vom FC Augsburg am Freitag in Bremen eine Leistungssteigerung zu erwarten ist und woran es überhaupt mangelt – all das ist in der aktuellen Folge der "Viererkette" zu hören.

