Gewaltbereite Fußballfans: Die Datei "Gewalttäter Sport" verringert sich drastisch

Mit einer Datei sammeln Polizei und Behörden Daten über aus ihrer Sicht problematische Fans. Nun sind die Zahlen drastisch gesunken. Woran das liegen könnte.

Die umstrittene Datei "Gewalttäter Sport", mit der die Polizei in Bayern und dem Bund Informationen über Sportfans sammelt, schrumpft. Wie eine Anfrage des schwäbischen Grünen-Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer ergab, sind im Juli dieses Jahres noch 287 Personen erfasst, die Anhänger eines bayerischen Vereins sind. Das ist ein drastischer Rückgang: Noch im Juni 2017 waren 1196 Personen erfasst gewesen.

Dass es sinnvoll ist, Informationen über gewaltbereite Störer zu sammeln, ist nicht Bestandteil der Kritik. Juristen und Datenschützer bemängeln aber vor allem fehlende Transparenz: Wird jemand in die Datei aufgenommen, geschieht dies – zumindest in Bayern – ohne die betroffene Person zu informieren. Stellenweise hat offenbar schon das Aufnehmen der Personalien gereicht, um erfasst zu werden. Schlagzeilen machte die Datei zuletzt vor zwei Jahren.

Während der Geisterspiele hatte es bundesweit 1000 neue Einträge gegeben

Damals wurde bekannt, dass selbst während des coronabedingten Ausschlusses der Zuschauer aus den Stadien bundesweit über 1000 Personen neu aufgenommen wurden. Gelöscht wird ein Eintrag erst nach fünf Jahren – sofern es keinen neuen Sachverhalt gibt. Konsequenzen kann das jedoch bis weit in den privaten Bereich haben. Fan-Anwälte der "Rot-Grün-Weißen Hilfe" etwa, die die Anhänger des FC Augsburg juristisch beraten, berichten von einem Fall, wonach einem FCA-Fan die Einreise an einem ausländischen Flughafen verwehrt wurde, weil am Zielort bald ein Fußballspiel anstand.

Warum die Datei derart geschrumpft ist? Das Bayerische Innenministerium führt als Grund für die Löschungen die Spätfolgen der Corona-Geisterspiele an. Selbst nach der schrittweisen Öffnung der Stadien sei ein Großteil der aktiven Fanszene nicht ins Stadion gegangen. "Folglich ist in dieser Zeit die Zahl der Strafanzeigen im Sportkontext gesunken, weshalb auch die Erfassungszahlen in der 'Datei Gewalttäter Sport' zurückgingen", so ein Sprecher des Ministeriums. Für Deisenhofer ist das aber nur ein Teil der Erklärung: "Ich glaube, dass aufgrund des öffentlichen Drucks nun wesentlich sensibler damit umgegangen wird. Zudem haben immer mehr Fans bei den Behörden angefragt, ob sie in der Datei erfasst sind."

