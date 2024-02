FC Bayern

Vor dem Spitzenspiel in Leverkusen: Manuel Neuer wackelt, ein Trio ist zurück

Ob Manuel Neuer beim Spitzenspiel seines FC Bayern in Leverkusen dabei sein kann, wird sich erst am Samstagabend entscheiden.

Am Samstagabend will der FC Bayern dem Tabellenführer aus Leverkusen die erste Pleite beibringen. Ob Neuer fit ist, entscheidet sich in letzter Sekunde.

Bayer gegen Bayern, Leverkusen gegen München, ungeschlagener Tabellenführer gegen hartnäckigen Verfolger: Es ist nicht weniger als das Gipfeltreffen der Bundesliga, das am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) ansteht. Für den FC Bayern geht es laut Trainer Thomas Tuchel darum, "die Karten auf den Tisch zu legen" und das zu schaffen, woran bislang alle Gegner der Werkself in dieser Saison gescheitert sind: Bayer Leverkusen zu schlagen. Ob Nationaltorhüter und Bayern-Kapitän Manuel Neuer mit von der Partie ist, wird sich in letzter Sekunde entscheiden. Die Zeichen stehen aber nicht gerade gut: Bislang konnte der 37-Jährige in dieser Woche noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Den Torwart plagen seit dem Sieg gegen Mönchengladbach Kneieprobleme, wegen denen er bislang nicht mit seinen Mitspielern auf dem Platz stehen konnte. Tuchel hält die Tür bis zur letzten Sekunde für Neuer offen, wie er sagte: "Manuel ist Manuel. Er bekommt von uns Zeit bis Sonntagabend um 17 Uhr." Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Spielkader gemeldet sein. "Dann sagt er, ob es geht oder nicht", so Tuchel. Sicher ausfallen wird Alphonso Davies. Der Kanadier hatte sich gegen Gladbach das Knie verdreht und die Sehnen verletzt. Er wird, das teilte der FC Bayern bereits mit, "mehrere Wochen" pausieren müssen. Sollte Neuer fehlen, fallen beim FC Bayern vier Torhüter gleichzeitig aus Sollte Neuer ausfallen, wird Sven Ulreich ins Tor rotieren. Wer auf der Bank sitzen wird, ist aber alles andere als klar. Denn sowohl Ersatzkeeper Daniel Peretz (Innenbandverletzung) als auch der vierte Keeper der Münchner, Tom Hülsmann (Oberschenkelverletzung) fallen derzeit aus. Die Folge: Ein Torwart der zweiten Mannschaft wäre beim Topspiel gegen Leverkusen dabei. Doch auch die Reserve der Bayern plagen Probleme: Der 19-jährige Benjamin Ballis hat sich das Kreuzband gerissen, fällt ebenfalls aus. Bleibt nur noch Manuel Kainz übrig. Dabei gibt es für Tuchel aber auch positive Nachrichten: Ein zuletzt abgemeldetes Trio ist wieder einsatzfähig. Minjae Kim ist nach dem Aus beim Asien Cup gegen Jordanien wieder da, Joshua Kimmich hat seine Schulterprobleme überwunden und auch Innenverteidiger Dayot Upamecano ist nach seinem Muskelfaserriss wieder einsatzfähig. Weiterhin fehlen werden die Langzeitverletzten Kingsley Coman (Innenbandriss), Konrad Laimer (Wadenverletzung) und Serge Gnabry (Muskelverletzung). Lesen Sie dazu auch Fußball Das Prinzip Dietmar Hamann: Experte für Kritik

