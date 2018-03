vor 37 Min.

Thomas Tuchel erteilt dem FC Bayern offenbar eine Absage FC Bayern

Der gebürtige Krumbacher Thomas Tuchel sagt dem FC Bayern offenbar als Trainer ab. Der Rekordmeister steckt nun in einer misslichen Situation – an der auch Uli Hoeneß seinen Anteil hat.

Von Tilmann Mehl

Das wäre doch jetzt ein passender Zeitpunkt gewesen. Nun, da ein letztes Durchschnaufen vor den entscheidenden Saison-Wochen möglich ist, wäre die Bekanntgabe praktisch gewesen. Eine Pressemitteilung, in der man Jupp Heynckes für die formidable Arbeit dankt. Ein paar warme Worte der Herren Rummenigge und Hoeneß und dann: Trainer ab der Saison ist Thomas Tuchel.

Die Aufregung hätte sich gelegt, ehe die Bayern in der Champions League gegen Sevilla oder im Pokal in Leverkusen antreten. Business as usual. Womöglich hätten sich auch die Münchner Bosse über jenen Ablauf gefreut. Diesen garstigen Spekulationen der Medien endlich ein Ende bereiten. Gewissheit haben. Planungen vorantreiben.

Tatsächlich aber ist noch nicht abzusehen, wann denn bekanntgegeben wird, wer das Team aber der kommenden Saison anleitet. Und noch wichtiger: Wer denn überhaupt? Denn Tuchel wird die Manschaft wohl nicht übernehmen. Die Bild am Sonntag berichtet, er habe den Münchnern in der vergangenen Woche abgesagt, weil er bei einem anderen europäischen Top-Klub im Wort stehe.

FC Bayern war bei Thomas Tuchel offenbar zu spät dran

Offenbar waren Bayern schlichtweg zu spät mit einer offiziellen Anfrage dran. Vor allem Präsident Uli Hoeneß galt als skeptisch hinsichtlich einer Verpflichtung Tuchels. Dessen Hang, viel mit sich und wenig mit seinen Vorgesetzten auszumachen, ließ ihn zweifeln. Allerdings gingen die Münchner auch eine Beziehung mit demnicht minder eigenwilligen Louis van Gaal ein. Das war mehr Zweckgemeinschaft als romantische Liaison, funktionierte aber immerhin so lange, wie die Mannschaft erfolgreich spielte.

Etwas anderes ist sowieso nur von nachhaltiger Bedeutung. Nun, da sich der Patriarch zu Tuchel durchringen konnte, ist es wohl zu spät und die Bayern stehen weiterhin vor der Frage, wer ab der kommenden Saison das Team trainiert. Jupp Heynckes, immerhin das ist klar, gilt als Favorit der Führung. Nur leider läuft das Arbeitspapier des 72-Jährigen am Ende der Spielzeit aus und bis vor einigen Tagen galt es in dieser Situation voller Ungewissheiten als einzige Klarheit, dass er nicht an die Verlängerung seines Arbeitspapieres dachte.

Das ist Dortmunds neuer Trainer Thomas Tuchel 1 / 6 Zurück Vorwärts Thomas Tuchel wurde am 29. August 1973 in Krumbach geboren. Mit Frau Sissi hat er zwei Töchter: Emma und Kim.

Nach dem Abitur am Krumbacher Gymnasium 1992 konzentrierte er sich zunächst nicht nur auf Fußball. Er schloss auch sein Studium zum Diplombetriebswirt erfolgreich ab.

Tuchel spielte für die Stuttgarter Kickers in der 2. Liga und für den SSV Ulm in der Regionalliga, bevor ein Knorpelschaden 1998 seine Laufbahn beendete. Aber als Trainer setzte er bald Akzente.

In Augsburg leitete er das Nachwuchsleistungszentrum, dann die Mainzer A-Jugend – und wurde deutscher Meister.

2009 übernahm er die Mainzer Bundesligamannschaft. Seine Arbeit beendete er nach der Saison 2013/14 vorzeitig.

Von 2015 bis 2017 war Tuchel Trainer von Borussia Dortmund und gewann dort den DFB-Pokal. Die Zusammenarbeit endete nach Differenzen mit der BVB-Führung vorzeitig.

Dann aber sprach Jupp: „Ich habe bislang noch nie definitiv gesagt, dass ich am 30. Juni aufhören werde.“ Nun ist es reichlich unschicklich die Aussage eines Ehrenmannes auf seinen Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. In diesem einen Falle sei es aber doch gestattet. Gegenüber der Welt am Sonntag sagte er nämlich im vergangenen November auf die Frage, ob er vielleicht doch über das Saisonende hinaus arbeite: „Nein. Das ist ausgeschlossen.“

Freilich galt es in der Karriere des Trainers auch schon als nahezu ausgeschlossen, sich vom puterrot anlaufenden Opfer seiner Emotionen zum Bank-Buddhisten zu entwickeln. Die Rückkehr auf die Trainerbank schien in den vergangenen Jahren ebenfalls schon mehrmals ausgeschlossen. Das Trainerleben: Wie eine Reise mit der der Deutschen Bahn. Man weiß nie wann und ob es weitergeht.

Und jetzt FC Bayern? Heynckes, Kovac - oder doch Nagelsmann?

Am wahrscheinlichsten ist, dass sich Heynckes doch noch mal die weniger schönen Seiten seines Jobs in Erinnerung ruft. „Wenn ich spät nach Hause komme, ist da niemand. Für eine gewisse Zeit geht das, aber das ist nicht das Leben, das man sich wünscht“, sagte er gegenüber der Süddeutschen Zeitung vor einigen Monaten. Daran dürfte auch die Absage Tuchels nichts ändern. Noch immer warten Ehefrau Iris und Schäferhund Cando zu Hause in Schwalmtal auf ihren Jupp.

Jupp Heynckes schätzt seinen Trainer-Kollegen Thomas Tuchel sehr. Bild: Andreas Gebert, dpa

Sollte sich Heynckes im Juli tatsächlich endgültig in sein Privatleben zurückziehen, wäre Tuchel der logischen Nachfolger gewesen. Allerdings beherzigen sie in München bei der Auswahl ihres leitenden Angestellten nicht immer die Regeln der Logik. Auch Erich Ribbeck, Sören Lerby und Jürgen Klinsmann wurde der Platz auf der Trainerbank schon anvertraut. Abgesehen vor derartigen Überraschungen, wäre Tuchel der wahrscheinlichste Kandidat auf die Heynckes-Nachfolge gewesen. Er ist vertraglich nicht gebunden. In Mainz und Dortmund entwickelte er sich zu einem befähigten Fachmann auf nationalem Top-Niveau. Nächster logischer Schritt ist das internationale Spitzenlevel. Ein zweifelndes Ego steht diesem Weg wohl eher nicht im Wege.

Möglich, dass Heynckes des Münchnern nun einen weiteren Freundschaftsdienst leistet. Den Bayern jedenfalls ist die starke Position bei der Regelung auf der Trainerbank genommen. Die garstigen Spekulationen werden weiter geführt werden. Heynckes? Ralph Hasenhüttl? Vielleicht Niko Kovac? Oder doch Julian Nagelsmann? Besitzt Lucien Favre in Nizza nicht eine Ausstiegsklausel? Die Münchner haben sich selbst in diese missliche Lage manövriert.

