Bayern-Trainer Tuchel: "Ich nehme Dortmund gar nicht wahr"

Vor den letzten drei Spielen schwört der Trainer des FC Bayern sein Team auf das Saisonfinale ein - und nimmt Stellung zum Dauerthema Thomas Müller.

Man kann es ja auch mal positiv sehen: Die Bundesliga steht vor dem spannendsten Saisonfinale seit langer Zeit. Weder gibt es, wie in den Vorjahren oft geschehen, einen abgeschlagenen Tabellenletzten, dessen Abstieg schon feststeht, noch zieht an der Spitze der FC Bayern einsam seine Kreise.

Bei den Münchnern sieht man vor allem letzteren Umstand natürlich nicht positiv. Dass der Klassenprimus vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) aber unter Druck steht und angesichts von zehn Titelgewinnen in Folge etwas zu verlieren habe - diese Sichtweise will Trainer Thomas Tuchel nicht gelten lassen: "Wir haben extrem viel zu gewinnen, nicht zu verlieren. Stand jetzt ist niemand deutscher Meister."

Wie er auf den nur einen Punkt entfernten Verfolger BVB blickt, der zuletzt ein furioses 6:0 gegen Wolfsburg feierte, während der FCB zu einem knappen 2:1 in Bremen kam? Gar nicht. "Ich nehme Dortmund gerade gar nicht wahr. Weil es mich nicht interessiert. Wir sind einen Punkt vorne und ich schaue auf die Ziellinie, bin extrem fokussiert." Tatsächlich gilt: Gewinnt der FC Bayern die letzten drei Partien gegen Schalke, Leipzig und in Köln, kann der BVB jedes Wochenende deutlich siegen und es würde ihm nichts nützen. Auf die Spiele des Revierklubs nun gegen Mönchengladbach, nächste Woche in Augsburg und zum Schluss gegen Mainz muss man bei den Bayern erst dann blicken, wenn man selbst patzt - und das soll eben vermieden werden.

Tuchel: "Es geht jetzt nicht mehr darum, jemanden zufriedenzustellen"

Zu diesem Zweck schwört Tuchel die Mannschaft auf die restlichen Spiele ein, wie er gegenüber den Pressevertretern betonte: "Jetzt geht es nur noch darum, die Elf zu finden, die funktioniert. Jeder, der von der Bank kommt, muss dann die Energie mitbringen. Es geht jetzt nicht mehr darum, jemanden zufriedenzustellen."

Ob Thomas Müller unter diesen Voraussetzungen zur Startelf gehört? Unter der Woche waren Gerüchte aufgekommen, wonach sich Müller angesichts seiner dürftigen Einsatzzeiten mit einem Abschied aus München beschäftige. Müller selbst und der FC Bayern in Form von Vorstandschef Oliver Kahn dementierten umgehend. Ein Thema war, ist und wird es aber immer sein, wenn die Identifikationsfigur der Bayern zum Bankangestellten wird. Wie wichtig Müller für den Verein ist, bekräftigte Tuchel, der seinen Offensivspieler auffällig oft lobt, erneut: "Thomas ist Bayern München und Bayern München ist Thomas." Der Weltmeister von 2014 und bislang elfmalige deutsche Meister "ist trotzdem ein wichtiger Bestandteil, auch wenn er ein paar Mal von der Bank kam".

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Müller sei voll auf seinen Ligatitel Nummer zwölf fokussiert und nach seinen Rückenproblemen wieder bereit, so Tuchel. Berichte, wonach der Kicker sogar über ein Karriereende nachdenke, "verfehlen das Ziel". Wie es mit ihm, dessen Vertrag bis 2024 datiert ist, weitergehe, bestimmte Müller in allererster Linie selbst. "Jetzt will er aber nichts anderes, als die Meisterschaft zu gewinnen, darum geht es." Am besten mit einem Sieg gegen den FC Schalke, der als immerhin achtbeste Rückrundenmannschaft alles andere als eine leichte Aufgabe werden würde.