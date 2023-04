Bayerns Niederlage gegen Manchester City zeigt, warum Nagelsmann weg ist

Der FC Bayern macht gegen Manchester City jene Fehler, die er schon unter Julian Nagelsmann gemacht hat. Auch deswegen war der Trainerwechsel verständlich.

Das Spiel gegen Manchester City sollte ebenso wenig von den Kritikern der Entscheidung ins Feld geführt werden, wie das Pokal-Aus des FC Bayern gegen den SC Freiburg. Die Führung der Münchner war sich bewusst, dass die Trennung von Julian Nagelsmann nicht nur für zustimmendes Nicken sorgen würde. Es war ebenso klar, dass ein Ausscheiden gegen Manchester City mit Thomas Tuchel auf der Trainerbank genauso wahrscheinlich ist wie mit Julian Nagelsmann.

Oliver Kahn und Co. haben sich trotzdem zu diesem Schritt entschieden. Ob es der richtige Schritt gewesen sein wird, ist erst in etlichen Monaten fundiert zu beurteilen. Die Bayern haben Tuchel nicht in erster Linie verpflichtet, um die Mannschaft in der noch laufenden Saison zu stabilisieren. Julian Nagelsmann ist ein Top-Trainer. Er hat es in 20 Monaten nicht geschafft, das Team zu einem gleichbleibend hohen Niveau zu führen. Es war klar, dass Tuchel es nicht in 15 Tagen schaffen würde.

FCB in der Champions League: Manchester City ist stärker als Paris St. Germain

Nagelsmann zu entlassen, war zumindest verständlich. Die Mannschaft spielte unter seiner Anleitung zu schwankend für die Vorstellungen aus der Chef-Etage. Zwar straffte sich das Team auf bemerkenswerte Weise in Partien gegen Paris oder auch Barcelona – aber Manchester City ist weitaus stärker einzuschätzen.

Tuchel soll die Mannschaft zu mehr Verlässlichkeit führen. Er dürfte dafür der richtige Mann sein. Weil er noch mehr Wert als Nagelsmann auf die nur scheinbar einfachen Sachen legt. Den Ball zum richtigen Zeitpunkt mit er richtigen Geschwindigkeit in den richtigen Fuß spielen. Kleinigkeiten, die maßgeblich für Großes sind. Tuchel ähnelt in dieser Herangehensweise stark Pep Guardiola.

Die Bosse haben sich mit dem Trainerwechsel selbst unter Druck gesetzt. Sie haben zugegriffen, als Tuchel noch auf dem Markt war. Der 49-Jährige ist kein Feuerwehrmann, sondern glaubt an die langfristige Wirkung intensiver Trainingsarbeit. Kurzfristig hat sich das aus Sicht des FC Bayern nicht ausgezahlt. Kahn, Hainer und Salihamidzic mussten damit zumindest kalkulieren. Immerhin aber hat ihnen Manchester gezeigt, was dem FC Bayern fehlt: Kleinigkeiten auf beiden Seiten des Spielfeldes. Nichts ist schwieriger zu lehren. Nagelsmann scheiterte daran.

